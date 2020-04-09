HDP Milletvekili Garo Paylan: Vatandaş Mayıs’ta taş mı yiyecek?

Ekonomi İstikrar Paketi kapsamında dağıtılan bin TL maddi yardımları Meclis gündemine taşıyan HDP Milletvekili Garo Paylan, “Bin TL yardım ‘bir defaya mahsus’ ise, bu vatandaşlar Mayıs ayında taş mı yiyecektir?” diye sordu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Ekonomi İstikrar Paketi kapsamında “Bir defaya mahsus” yapılan bin TL maddi yardımı Meclis gündemine taşıdı. Paylan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Paylan, Bakan Albayrak’ın Ekonomik İstikrar Paketi’yle ilgili açıklamalarını hatırlatarak, şu soruları sordu:

2,1 milyon aileye bin TL yardım ‘bir defaya mahsus’ ise, bu vatandaşlar Mayıs ayında taş mı yiyecektir?

Nisan ayında bin TL yardım alan 2,1 milyon aileye, Mayıs ayında da yardım yapılacak mıdır?

Mayıs ayında bin TL yardımı, 4,4 milyon aileye mi yapacaksınız?

Ülkemizde açlık sınırı 2 bin 500 TL iken, bin TL’lik nakdi yardım dar gelirli vatandaşlarımızın hangi derdine çözüm olacaktır?

İşsiz ve açlık sınırı altında gelirle yaşayan tüm vatandaşlarımıza neden doğrudan ve düzenli gelir desteği sağlamıyorsunuz?” (MA)

Sipariş uygulaması “Getir” kuryesinin koronavürüs testi pozitif çıktı