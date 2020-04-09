İngiltere’de, çöp torbası giymek zorunda kalan 3 hemşire Kovid-19’a yakalandı
İngiltere’de, malzeme eksikliği nedeniyle çöp torbası giymek zorunda kalan 3 hemşirenin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak/AA
İngiltere'de kısa süre önce kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
İngiltere'de kısa süre önce 3 hemşire kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalmıştı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Harrow bölgesindeki Northwick Park Hastanesinde çalışan 3 hemşirenin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Ayrıca aynı hastanede çalışan personele yapılan testlerin de yarısından fazlasının pozitif çıktığı aktarıldı.
3 hemşirenin vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları sosyal medya fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.
Hemşireler, salgının İngiltere'de zirve yapmadığı Mart ayı içinde çöp torbaları giyerek inisiyatif kullanmak zorunda kaldıklarını, Sağlık Bakanlığının kendilerine kişisel koruyucu ekipman vermediği için başka seçenekleri kalmadığını belirtmişti. (DIŞ HABERLER)
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