#ÖdemeYapmıyoruz diyen stajyer avukat gözaltına alındı
Stajyer Avukat Yağız Timoçin, Twitter hesabından yazdığı “Ödeme Yapmıyoruz” tweetleri nedeniyle gözaltına alındı.
Fotoğraf, Yağız Timoçin'in Twitter hesabından alınmıştır.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi, stajyer Avukat Yağız Timoçin, Twitter hesabından yazdığı “Ödeme Yapmıyoruz” tweetleri nedeniyle gözaltına alındı.
Timoçin, koronavirüs salgınında emekçilerin maruz kaldığı ekonomik krizi protesto etmek için kampanyaya katılmıştı.
Avukatı Emre Erdal bianet’e yaptığı açıklamada, Timoçin’in “Kanunlara uymamaya tahrik” ile suçlandığını, bugün ifade işleminin yapılmasını beklediklerini söyledi.
Avukat Erdal, Timoçin’in dün akşam evine giden üç polis aracı ve “akrep” denilen zırhlı araç eşliğinde gözaltına alındığını anlattı ve “Oysa ifadeye çağrılsaydı giderdi” dedi.
Yağız Timoçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de tutuluyor. (HABER MERKEZİ)
-Arkadaşlar ödeme yapıyor muyuz?— Yağız (@YagizTimocin) April 1, 2020
-Hayır!
-O ne?
-Yok#ÖdemeYapmıyoruz pic.twitter.com/s0ImD7tfCp