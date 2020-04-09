Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında vaka sayısının 38 bin 326'ya, can kaybının 812'ye yükseldiğini duyurdu.

Koronavirüs tespit edilen vakaların tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kampsamına alındı.

"İşten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanıyor" denilerek duyurulan yasa teklifiyle ücretsiz iznin önü açılmak isteniyor.

"Ayrımcı infaz düzenlemesinin TBMM'deki görüşmeleri sürüyor.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

09 Nisan 2020 10:24
Son Güncellenme: 09 Nisan 2020 11:36
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11:35

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FİL FİLTRE FABRİKASINDA 1 İŞÇİDE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Cumartesi günü koronavirüs tespit edilen Fil Filtre'de üretim 2 günlük aranın ardından devam ediyor. 1 işçinin daha Kovid-19'a yakalandığı fabrikada işçiler kaygılı.

Fil Filtre'de çalışan bir işçide daha Kovid-19 pozitif çıktı: Test yok, üretim var

Fil Filtre'de çalışan bir işçide daha Kovid-19 pozitif çıktı: Test yok, üretim var

11:34

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VATANDAŞA "GEBER" DİYEN BÜROKRAT, TEPKİLER ÜZERİNE GÖREVDEN ALINDI

İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, 'Evde kal' çağrılarını eleştiren kadının paylaşımını alıntılayarak "Geber" yazdı. Noğay tepkiler sonrası görevden alındı.

Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!

Bakanlık bürokratından “çocuklarım aç nasıl evde kalayım” diyen Roman kadına: Geber!

11:32

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"GETİR" KURYESİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Çevrimiçi sipariş uygulaması Getir’in İstanbul Bulgurlu’daki deposunda çalışan bir kuryede koronavirüs tespit edildi.

Sipariş uygulaması “Getir” kuryesinin koronavürüs testi pozitif çıktı

Sipariş uygulaması “Getir” kuryesinin koronavürüs testi pozitif çıktı

11:31

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SAHRA HASTANESİ ATATÜRK HAVALİMANINA DEĞİL YANINDAKİ ARAZİYE KURULUYOR

İstanbul’da sahra hastanesinin yapımına açıklandığı gibi Atatürk Havalimanı’nda değil, havalimanının yanındaki 52 bin metrekarelik alanda başlandı. Saray’ı da inşa eden Rönenans Holdingin üstlendiği DHMİ’ye ait arazideki projenin 45 gün içerisinde bitirileceği açıklandı. Uzmanlar “Havalimanında mevcut alanlar var. Odaları havalimanına kursalardı" dedi.

Atatürk Havalimanına değil, yanındaki araziye hastane: "Dert hastane değil, rant"

Atatürk Havalimanına değil, yanındaki araziye hastane: "Dert hastane değil, rant"

11:29

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YOLSULLARIN YAŞADIĞI BÖLGELERDE EBA KULLANIMI DÜŞTÜ

Kocaeli'de yoksulların yaşadığı bölgelerde son 7 günde EBA kullanımının yüzde 12’ye kadar düştüğü görüldü. Bu durum sınıfsal farklılıkları ortaya koyan eleştirilerin haklı olduğunu gösterdi.

Yoksulların yaşadığı bölgelerde EBA kullanımı gün geçtikçe düşüyor

Yoksulların yaşadığı bölgelerde EBA kullanımı gün geçtikçe düşüyor

11:27

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ZONGULDAKLILAR ENDİŞELİ

Zonguldaklılar, akciğer hastalıklarının ve hava kirliliğinin yüksek olması nedeniyle koronavirüs salgını riskinin çok yüksek olduğunu buna rağmen sağlık taramalarının yetersiz olduğunu söylüyor. Endişelerini dile getiren vatandaşarl yaygın sağlık taraması yapılmasını istiyor.

Zonguldaklılar koronavirüs nedeniyle endişeli: Sağlık taraması yapılmalı

Zonguldaklılar koronavirüs nedeniyle endişeli: Sağlık taraması yapılmalı

11:26

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SELÇUK MIZRAKLI: BU SALGIN SON OLMAYACAK

Yerine kayyum atanarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Evrensel'e yazdı:

"Günümüzde yaşanan bu felaket de el­betteki bir biçimde atlatılacaktır. Belki ya­kın zamanda çeşitli ilaç ve aşılar buluna­caktır, ancak asıl önemli olan hastalık üre­ten bu kapitalist yaşam tarzı değiştirilmezse bu kez 'Covid-19' yerine başka hastalıklar ve salgınlar gelecektir. Bunu bilmek için çeşitli komplo senaryolarına veya kehanet­lere gerek yoktur. Aslında durum ortada­dır, doğaya aykırı dengesiz ve ölçüsüz ya­şam tarzı hastalık üretir, dengeli ve ölçülü doğal yaşam sağlıktır…"

Dr. Selçuk Mızraklı cezaevinden yazdı: Bu salgın ilk değil, son da olmayacaktır!

Dr. Selçuk Mızraklı cezaevinden yazdı: Bu salgın ilk değil, son da olmayacaktır!

11:22

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EV İŞÇİSİ KADINLAR ÜCRETLİ İZİN İSTİYOR

1 milyona yakın ev işçisi, koronavirüs günlerinde ya çalışıp para kazanacak ya da 'koronavirüs'ten korunmak için işe gitmeyerek aç kalacak. Bu ikilemde bırakılan kadınlar ücretli izin istiyor.

Korona günlerinde ev işçisi kadınlara reva görülen: Ya salgın ya aç kalmak

Korona günlerinde ev işçisi kadınlara reva görülen: Ya salgın ya aç kalmak

11:20

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ÇOĞU FABRİKA İŞYERİ HEKİMİ BİLE OLMADAN ÜRETİMİ SÜRDÜRÜYOR

Ankara’da bulunan fabrika ve işyerlerinde koronavirüs salgınına karşı neler yapıldığını konuştuğumuz Ankara Tabip Odası İşyeri Hekimleri Komisyonu Üyesi Dr. Ercan Yavuz, çoğu fabrika ve işyerinde işyeri hekimi bile olmadığını söyledi. 

Çoğu fabrikanın işyeri hekimi bile yok

Çoğu fabrikanın işyeri hekimi bile yok

11:18

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ESNAF DERTLİ: ALACAKLI BORCUNU İSTİYOR, DEVLET BORCU OLANA KREDİ VERMİYOR

Denizlili esnaf, “Alacaklı borcunu istiyor, devlet borcu olana kredi vermiyor. Alsak bile dükkan kapalı nasıl geri ödeyeceğiz” diyor.

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

Esnafa kredi bile Kafdağı’nın ardında!

11:12

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AKAR TEKSTİLDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Akar Tekstil'de Kovid-19 tespit edilen işçi sayısı 12’ye yükseldi. İşyerinde 1 işçinin Kovid-19'a yakalanması üzerine çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıp iş bırakan işçiler sopalı saldırıya uğramıştı.

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

Pozitif vaka sayısı artan Akar işçisi: Telaşlanmadık, çünkü hepimiz bekliyorduk

11:11

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İŞTEN ATILAN METAL İŞÇİSİ: EVDE DERT VAR

Kayseri'de kısa süre önce işten atılan metal işçisi Evrensel'e yazdığı mektupta “Evden çıkılmasın' deniyor. Bir yanıyla da 'Stok yapılsın' sonucu çıkıyor. İşsiz ve parasız insanlar nasıl erzak alsın? 'Evde hayat var' deniliyor ama 'Evde dert var dert' diyorum" ifadelerini kullandı.

İşten atılan metal işçisi yazdı: ‘Evde hayat’ değil dert var dert!

İşten atılan metal işçisi yazdı: ‘Evde hayat’ değil dert var dert!

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 812'ye yükseldi. Kovid-19 tespit edilen vakaların tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler koronavirüs tedavisinde katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek. İşçilerin ücretsiz izne çıkarılmasını teşvik eden, emekçileri açlık ücretine mahkum eden yasaa teklifi "İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor" denilerek patronların görüşüne sunuldu. İçişleri Bakanlığı, 156 yerleşim yerinde karantina uygulamasının devam ettiğini açıkladı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

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İstanbul’da sahra hastanesinin yapımına Atatürk Havalimanı’nda değil, havalimanının yanındaki arazide başlandı. Uzmanlar “Havalimanında mevcut alanlar var. Odaları havalimanına kursalardı" dedi.

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Yoksulların yaşadığı bölgelerde EBA kullanımı gün geçtikçe düşüyor

Kocaeli'de yoksulların yaşadığı bölgelerde son 7 günde EBA kullanımının yüzde 12’ye kadar düştüğü görüldü. Bu durum sınıfsal farklılıkları ortaya koyan eleştirilerin haklı olduğunu gösterdi.

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