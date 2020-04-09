Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

SELÇUK MIZRAKLI: BU SALGIN SON OLMAYACAK
Yerine kayyum atanarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Evrensel'e yazdı:
"Günümüzde yaşanan bu felaket de elbetteki bir biçimde atlatılacaktır. Belki yakın zamanda çeşitli ilaç ve aşılar bulunacaktır, ancak asıl önemli olan hastalık üreten bu kapitalist yaşam tarzı değiştirilmezse bu kez 'Covid-19' yerine başka hastalıklar ve salgınlar gelecektir. Bunu bilmek için çeşitli komplo senaryolarına veya kehanetlere gerek yoktur. Aslında durum ortadadır, doğaya aykırı dengesiz ve ölçüsüz yaşam tarzı hastalık üretir, dengeli ve ölçülü doğal yaşam sağlıktır…"
Dr. Selçuk Mızraklı cezaevinden yazdı: Bu salgın ilk değil, son da olmayacaktır!