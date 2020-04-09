Türkiye'de koronavirüs: 38 bin 326 vaka, 812 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (9 Nisan)

SELÇUK MIZRAKLI: BU SALGIN SON OLMAYACAK

Yerine kayyum atanarak tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı, Evrensel'e yazdı:

"Günümüzde yaşanan bu felaket de el­betteki bir biçimde atlatılacaktır. Belki ya­kın zamanda çeşitli ilaç ve aşılar buluna­caktır, ancak asıl önemli olan hastalık üre­ten bu kapitalist yaşam tarzı değiştirilmezse bu kez 'Covid-19' yerine başka hastalıklar ve salgınlar gelecektir. Bunu bilmek için çeşitli komplo senaryolarına veya kehanet­lere gerek yoktur. Aslında durum ortada­dır, doğaya aykırı dengesiz ve ölçüsüz ya­şam tarzı hastalık üretir, dengeli ve ölçülü doğal yaşam sağlıktır…"