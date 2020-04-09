Zonguldaklılar koronavirüs nedeniyle endişeli: Sağlık taraması yapılmalı

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının kesilmesi amacıyla 30 büyükşehir ile beraber Zonguldak iline giriş çıkışlar 3 Nisan’da durduruldu. Zonguldak için sunulan gerekçelerin başında, şehirdeki akciğer kanseri oranının yüksek olması geldi. Şehre giriş çıkışların kısıtlanmasının ardından valilik genelgesiyle ilçeler arasında geçişler de kısıtlandı.

“KARAR GEÇ ALINDI”

Dükkanını kapattığı için 15 gündür çalışmadığını belirten Berber Kemal Aktaş, şehre giriş çıkışların ve ilçeler arası geçişlerin kısıtlanmasını yetersiz bularak, kararın geç alındığını söyledi.

“SAĞLIK TARAMASI YAPILMALI"

Zonguldak’ın dışında bir köyde oturduklarını dile getiren Aktaş, “Zonguldak’ın yaşlı bir nüfusu var. Aynı zamanda akciğer hastalıklarının çok yüksek olduğu bir il. Sağlık Bakanı şu kadar tarama yaptık diyor. Ama Zonguldak’ta yapılan bir şey yok. Mahallelerde, köylerde sağlık taraması yapılmıyor” dedi. Oturduğu mahallenin eski bir mahalle olduğunu belirten Aktaş, mahallelerine alışveriş yapabilecekleri araçların gelmediğini, temel gıda maddelerine ulaşamadıklarını, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini aktardı.

TERMİK SANTRALLER RİSKİ ARTIRDI

Emekli Öğretmen Ayhan Kiraz da, Zonguldak’ta riskin yüksek olmasının sebebinin kömür madenleri ve termik santraller olduğunu söyledi. Santrallerin zorunlu olmasına rağmen filtre takmadıklarını söyleyen Kiraz, bu durumun şehri dünyanın en kirli havasına sahip ili yaptığına dikkat çekti. “Havanın kirli olması koronavirüs ölümlerinin arttırıyor” diyen Kiraz, test kitlerinin şehre çok geç gelmesinin de bir etken olduğunu aktardı. Virüs şüphesi ile hastaneye başvuranların testlerinin Bolu’ya gönderildiğini belirten Kiraz, bu arada geçen sürede insanların evlerine gönderildiğini belirtti. Test sonuçları gelene kadar insanların karantinaya alınmadığını dile getiren Kiraz, bu süre içerisinde virüsün diğer insanlara hızla yayıldığını belirtti. (Zonguldak/MA)

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