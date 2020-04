New York'ta sağlık emekçileri için tencere tavalı destek eylemi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi konumundaki New York'ta sağlık çalışanları için ses çıkarma eylemi yapıldı.

Manhattan bölgesinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, salgına karşı özveriyle çalışan sağlık emekçilerine, tencere ve tavalarla ses çıkararak destek verdi.

Can kaybının 14 bini, vaka sayısnın da 418 bini geçtiği ABD'de salgının en ağır hissedildiği eyalet New York. 140 binden fazla vaka tespit edilen eyalette can kaybı da 5 bin 400'ün üzerinde.

Vali Andrew Cuomo, dünkü basın toplantısında, son 24 saatte rekor sayıda kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşamını yitirenlerin sayısının bir günde 779 kişi artarak, 6 bin 268'e yükseldiğini belirten Cuomo, 11 Eylül saldırılarında 2 bin 753 kişinin öldüğünü hatırlattı.

New York'ta koronavirüsten ölenleri anmak için bayrakların yarıya indirileceği açıklanmıştı.

Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

(DIŞ HABERLER)

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 907 oldu

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde 87 bin 830 kişi hayatını kaybetti