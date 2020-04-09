09 Nisan 2020 02:38

Yeni torba yasayla beraber sosyal ağlara dair yeni sansür ve kısıtlamalar gündemde

Hükümetin hazırladığı ve "İşten atma yasaklanıyor" propagandasıyla gündeme getirilen yasa teklifinde, sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik değişiklikler de yer alıyor.

Fotoğraf: Pixabay

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    Hükümetin koronavirüse dair alınan tedbirleri adeta fırsat bilerek hazırladığı ve "İşten atma yasaklanıyor" denilerek allanıp pullanan torba yasa teklifinde, sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik değişiklikler de yer alıyor.

    Hazırlanan yeni torba yasa teklifinde sosyal ağ sağlayıcılarına dair getirilmek istenen değişiklikler, internet kullanıcılarının verilerine ulaşılmasının ve sansürün önünü daha fazla açıyor.

    Torba yasa teklifine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yer sağlayacıların kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlemek için gerekli gördüğü takdirde olay mahalinde de inceleme yapabilecek veya yaptırabilecek.

    BANT GENİŞLİĞİNİ DÜŞÜRME VE PARA CEZASI TEHDİDİ

    Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, BTK ve adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

    Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilci olarak belirledikleri bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilir bir şekilde internet sitelerinde yer verecek. Eğer temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü yerine getirilmezse, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 59 oranında daraltılması için BTK sulh ceza hâkimliğine başvuracak.

    Kararın ardından 30 gün içerisinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 95 oranında daraltılacak.

    İÇERİĞİN KALDIRILMASINA DAİR KİŞİLERİN BAŞVURULARINA DA YANIT VERİLMEK ZORUNDA

    Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara da, başvurudan itibaren en geç 72 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak.

    Eğer cevap verilmezse sosyal ağ sağlayıcısına 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilecek. Sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarını uygulayacak ve başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları üç ayda bir BTK'ya bildirecek.

    AĞ SAĞLAYICININ VERİLERİ TÜRKİYE'DE OLACAK

    Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

    Hukuka aykırılığı hakim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Yani eğer içerik kaldırılmazsa bundan böyle sadece içeriği üreten değil, onun yayınlamasına ve yayılmasına olanak sağlayan da cezalandırılacak. (HABER MERKEZİ)

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