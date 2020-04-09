Geri dönüşüm malzemesi toplayan yurttaşa 3 bin 150 lira Koronavirüs cezası kesildi

Elazığ’da hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan A.K. adlı yurttaşa, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 liralık para cezası kesildi. Motosikletinin arkasına taktığı sepetiyle hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan yurttaşa ayrıca yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan da 2 bin 456 lira ceza kesildi.

Elazığ Güney Çevre Yolunda sepetli motorla topladığı hurda ve geri dönüşüm malzemelerini götüren A.K’yi durduran trafik görevlileri, A.K.'ye yetersiz ehliyet ve amacı dışında araç kullanmaktan 2 bin 456 TL, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu 5’inci maddesi gereği koronavirüs tedbirlerine aykırılıktan tutanak tutarak 3 bin 150 TL daha para cezası kesilmesini sağladı. Toplamda 5 bin 606 TL para cezası kesilen A.K'nin motoruna el konuldu. (Elazığ/EVRENSEL)

Çuhadaroğlu Alüminyum işçileri: Sağlık Bakanlığını aradık, karşımıza bant kaydı çıktı

Demokrasi için Hukukçular: İşten atma yasaklanmıyor, sadece erteleniyor

Urfa Tabip Odası Başkanı hakkında koronavirüs raporu nedeniyle soruşturma açıldı