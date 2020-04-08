Nijerya'da koronavirüs salgını nedeniyle elektrik 2 ay ücretsiz olacak
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle halkın elektrik faturaları 2 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.
Abuja'daki bir marketin çalışanlar maske takıyor | Fotoğraf: Gökhan Kavak/AA
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle halkın elektrik faturaları 2 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.
Elektrik Dağıtım Şirketleri Direktörü Sunday Oduntan, basına yaptığı açıklamada, hükümetle yapılan görüşmelerde halkın 2 ay elektrik faturası ödememesi kararı alındığını belirtti.
Oduntan, kararın bu zor dönemde halkın masraflarının azaltılmasını amaçladığını, bu süre zarfında elektriği kesintisiz vermeye çalışacaklarını kaydetti.
Nijerya'da şimdiye kadar 276 Kovid-19 vakası görülürken, 6 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 44 kişi iyileşti. (Abuja/AA)
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