Irak'tan getirilen 17 işçi koronavirüs nedeniyle Kütahya'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türkiyeli işçi, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

17 işçi Irak'ın başkenti Bağdat'tan kalkan uçakla Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hasan Polatkan Havalimanına getirildi. Uçaktan inen işçiler, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde bir otobüs ve bir minibüsle Kütahya'ya götürüldü. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen işçiler, KYK Emine Gülbahar Öğrenci Yurduna yerleştirildi. Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak. (Kütahya/AA)

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