08 Nisan 2020 22:52

Çuhadaroğlu Alüminyum işçileri: Sağlık Bakanlığını aradık, karşımıza bant kaydı çıktı

Çuhadaroğlu Alüminyum işçileri, Evrensel'e mektup yazdı: Sağlık Bakanlığı ihbar hattını aradık ve karşımıza 14 maddeyi tekrarlayan bir bant kaydı çıktı, bir operatöre ulaşmak mümkün değil.

Fotoğraf: Pixabay

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    Çuhadaroğlu Alüminyum işçileri
    İstanbul

    Merhaba, biz inşaat sektörüne alüminyum cephe üretimi yapan Çuhadaroğlu Alüminyum ve Metal Sanayi firmasında çalışmaktayız.

    Çalışan 2 arkadaşımızın Kovid-19'a yakalandığına dair bir duyumun fabrika içinde yayılması doğal olarak bizim daha da fazla kaygılanmamıza neden oldu. Arkadaşlarımız hastaneye koronavirüs ihtimaline karşı kontrol amaçlı yollandılar ve sonra apar topar bir şekilde izin kullandırıldı ama bizlere bilgi verilmedi. Hastaneye sevk edilen arkadaşlarımızın arasında yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri olanların olduğunu sonradan öğrendik. Durumu bilen arkadaşlarımıza sorduğumuzda işlerini kaybetme korkusuyla durumu bizimle paylaşmakta çekinceleri olduğunu anlamıştık. Bu söylentiler hâlâ fabrika içinde konuşulmaya ve panik havası devam etmesine rağmen yönetimden bir açıklama yapılmadı.

    Hepimiz diken üstünde bu korkuları taşırken, fabrikamızda koronavirüs taşıyan arkadaşların tespit edilmesine rağmen şirkete hâlâ parmak basarak giriş yapıyoruz. Servisleri eskisi gibi kullanmaya devam ediyoruz, aynı yemekhanede kalabalık bir şekilde yemek yemeye devam ediyoruz. İş esnasında kullandığımız araç gereçlerde herkes tarafından fazlaca temasa açık olması nedeniyle eğer bu hastalığı taşıyorsak birbirimize bulaştırma riskini artırıyoruz.

    Bizler hayatlarımıza mal olacak şekilde, sadece kâr güdüsüyle hareket eden, insan sağlığının hiçe sayıldığı çalışmanın durdurulmasını, çalışanların ücretli olarak izine çıkarılmasını talep ediyoruz. Eğer bu taleplerimiz yerine getirilemeyecek talepler ise en azından insanca çalışma koşullarının oluşturulması için tüm çalışanlara tarama testi yapılmasını ve sonuçların bütün işçilerle paylaşılmasını, fabrikaya gelmesi zorunlu olmayan arkadaşlarımızın evden çalışmasını, üretimde çalışan arkadaşlarımız için çalışma ortamının mümkün olan en uygun hale (sosyal mesafe vb gözetilerek) getirilmesini, vardiya düzenlemesi gibi yöntemlerle fabrikadaki yoğunluğun azaltılmasını talep ediyoruz.

    Bu süreçte sürekli televizyonlarda herhangi bir ihmalle karşılaştığımızda arayabileceğimizin söylendiği Sağlık Bakanlığı ihbar hattını aradık ve karşımıza 14 maddeyi tekrarlayan bir bant kaydı çıktı, bir operatöre ulaşmak mümkün değil.

    Evrensel gazetesine çalışanların yanında sergilediği bu tutum için ve bizim sesimize yer verdiği içinde ayrıca teşekkür ederiz.

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