Rize Belediyesi koronavirüs nedeniyle kira bedeli alacağını ileri bir tarihe erteledi

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Rize

Birçok il ve ilçe belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan kiracılardan, işyerleri kapalı kaldığı süre içerisindeki ayların kira bedellerini ve reklam vergilerini almayacağını açıklarken, Rize Belediyesi kira bedellerini alacağını, ancak bunu ileri tarihlerde işleme koyacağını duyurdu.

Konuyla ilgili web sitesinde duyuru yayımlayan Rize Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan kiracılara, kira ve işgaliye bedelinin tahakkuk ettirilmeyeceğini ve bu işletmelerin kapalı oldukları sürenin sözleşmelerine ekleneceğini bildirdi.

Rize Belediyesi ayrıca, kira ve işgal bedellerinden kaynaklı alacakların da 30 Haziran 2020 tarihine ertelendiğini ve nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin kira ve işgaliye bedellerinin 1 Temmuz tarihinde faizsiz tahakkuk ettirileceğini açıkladı.

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