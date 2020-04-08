Urfa Tabip Odası Başkanı hakkında koronavirüs raporu nedeniyle soruşturma açıldı

Urfa Tabip Odası’nın kentteki günlük koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hazırladığı rapora, savcılık “Halkı korku ve paniğe sevk etme” gerekçesi ile soruşturma açtı. Hakkında soruşturma açılan oda başkanı Ömer Melik, gün içerisinde savcılığa ifade verdi.

“Bu paylaşımlar ile neyi amaçlıyorsunuz?” sorusuna yönelik Melik, oda olarak günlük sahadan aldıkları bilgileri paylaştıklarını, raporda geçen verilerin abartılı olmadığını, yine sağlık çalışanlarının dile getirdikleri eksiklikleri, sorumlulukları gereği paylaştıklarını ve suç teşkil edecek hiçbir durumun söz konusu olmadığını belirterek cevap verdi.

Urfa Tabip Odası soruşturmaya konu olan sosyal medya paylaşımında 5 Nisan itibari ile kentte 20 vakanın olduğunu, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 150 kişinin ise salgının şüphesi ile gözlemlendiğini paylaşmıştı. (Urfa/MA)

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