Bernie Sanders, ABD başkanlık ön seçimleri kampanyasını durdurdu

Ekim KILIÇ

New York

78 yaşındaki Vermont senatörü ve ABD Demokrat Parti başkanlık ön seçimleri adayı Bernie Sanders, ön seçimleri kampanyasını durdurduğunu görüntülü konuşma aracılığıyla duyurdu. Sanders’ın çekilmesi yarışı bin 217 ile 914 delege sayısıyla önde götüren aday Joe Biden’ın tek başına kalmasını sağladı. Böylelikle ABD 2020 başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Trump’a karşı Demokrat Parti’den Obama dönemi başkan yardımcısı olan Joe Biden yarışacak.

Ön seçim adayı Sanders, mart ayında diğer Demokrat adayların yarıştan çekilip Biden'ın arkasında birleşmesi, Illionis, Ohio, Michigan ve Mississippi gibi önemli eyaletlerde kaybetmesi, liberal sermaye medyasının Sanders’ı görmezden gelmesi veya büyük çaptaki karalama kampayanları ve en son koronavirüs krizinin kampanyayı etkilemesi üzerine kazanılması ‘neredeyse imkansız’ diyerek yarıştan çekildi.

Sanders’ın sosyal medyadan yayınlanan canlı bağlantıda taraftarlarından örgütleyenlere, sosyal medya paylaşımı yapanlardan komşusuyla arkadaşlarıyla konuşanlara kadar benzeri görülmemiş bir kampanya kurdukları için teşekkür etti. Kampanyasına bağışta bulunan iki milyon ABD yurttaşına da teşekkür ederek yozlaşmış bir kampanya mali sistemiyle boy ölçüşebileceğinin önemini belirtti. ABD’lilerin daha iyi bir eğitim ve sağlık sistemine, iklim değişikliği ile tehdit altında olmayan temiz bir çevreye, daha iyi ücretlerine hakkı olduğunu söyleyen Sanders konuşmasında, kampanyanın bu gibi taleplerin artık aşırıcı talepler olarak düşünülmediği tartışmalarda egemen kılınmasını başardığını ekledi.

Konuşmasında Covid-19 krizine de değinen Sanders, ‘Herkes için Sağlık Hakkı’ talebinin haklılığını ortaya çıkardığını ifade etti. Özellikle işverene bağlı sağlık sigortası ve özel sigorta şirketlerini eleştiren Sanders sağlık hakkının bir insan hakkı olduğunun altını çizdi. Seçmen profiline dikkat çekerken gençliğin bu düşüncelere kazanıldığını ABD’nin geleceğinin böyle şekilleneceğine değindi. Çok ırklı, çok kuşaklı bir taban hareketi olarak Wall Street’le, sigorta ve ilaç şirketleriyle, petrol endüstrisi, askeri endüstriyel ve hapishane endüstiriyel kompleksleriyle ve tüm şirket elitlerinin hırslarıyla uğraştıklarını belirtti.

Sanders Biden'i tebrik ederek onu açıkça desteklediğini belirtmedi. Eski rakibi için “ilerici fikirlerimizi ileriye taşımak için birlikte çalışacağım çok iyi bir adam” dedi.

Senatör, bir kısım eyaletlerde yaklaşan ön seçimler için oy pusulasından çıkmayacağını ve bunun yerine Ağustos Demokrat Parti Konferansı’nda partinin platformunu etkilemek için daha fazla delege toplamaya çalışacağını da sözlerine ekledi. Sanders “Sonra birlikte birleşerek, modern Amerikan tarihinin en tehlikeli başkanı Donald Trump'ı yenmek için ileri gideceğiz” dedi.

Çekilmesinden önce son haftalarda Sanders, kampanyasını etkili bir şekilde koronavirüse karşı mücadeleye dönüştürerek virüs üzerine sanal etkinlikler düzenledi. Salgından etkilenenlere yardım eden hayır kurumları için para topladı.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimini kazanan kişi, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

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