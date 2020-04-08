Koronavirüs dolayısıyla 87 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saate 87 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca'nın açıkladığı güncel sayılarla beraber Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 812'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca'nın 8 Nisan Çarşamba günü açıkladığı verilerde, son 24 saatte 87 kişinin Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybettiği belirtildi. Böylelikle, Türkiye'de ilk can kaybının yaşandığı günden itibaren en yüksek sayıda ölüm vakasının yaşanmış oldu. Toplam can kaybı ise 812'ye yükseldi.

Bakan Koca, bugün 24 bin 900 yeni test uygulandığını ve 4 bin 117 yeni Kovid-19 teşhisi konduğunu belirtti. Ayrıca bugün iyileşen hasta sayısının 264 olduğu açıklandı.

Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

(HABER MERKEZİ)

Koronavirüs nedeniyle 812 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (8 Nisan)