08 Nisan 2020 19:55

Londra’da 9 otobüs şoförü hayatını kaybetti

9 otobüs şoförünün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Londra’da, şoförlerin baskısına rağmen Ulaştırma Bakanlığı yeterli önlemler almıyor.

ABD New York'ta Brooklyn Hastanesinde koronavirüs (Kovid-19) hastalarına bakan bir doktorun hastane önünde yorgun olduğu gözlendi.

Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

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    Londra’da otobüslerde yeterince önlem alınmadığı ve bir çok otobüs şoförünün koronavirüs kaptığı belirtiliyor. Bugüne kadar 9 şoförün öldüğü Londra’da, şoförlerin baskısına rağmen Ulaştırma Bakanlığı, Transport for London ve sendikalar yeterince önlem almadı.

    Önce vurdum duymaz tavırları ve üyelerine sahip çıkmayan UNITE sendikası, şoförlerin baskısı üzerine, otobüslerin sadece orta kapısından yolcuların alınmasını istedi. Bunun üzerine yapılan yeni düzenleme ile önlemler alınırken bir çok şoför, bu önlemlerin alınmasında çok geç kalındığını ifade etti.

    Evrensel'e konuşan bir çok şoför, şirketin ya da sendikanın hiçbir önlem almadığını ve şoförlerin kendi önlemlerini kendilerinin aldığını ifade etti. Sadece, müşteri ile konuştukları delikli camın kapatılmasıyla yetinildiğini söyleyen şoförler, “Bizim hayatımızı düşünen yok” diyerek tepki gösterdi.

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