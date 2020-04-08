Erdoğan'dan koronavirüs mektubu: Hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değil

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı en hazırlıklı ülkelerden biri olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını ve yürütülen süreçle ilgili mektup yazdı. Koronavirüs salgınına karşı ülke olarak mücadele içinde olduklarını belirten Erdoğan, dünya tarafından örnek alındıklarını ifade etti. Erdoğan, "Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var" dedi.

"DÜNYA'NIN ÖRNEK ALDIĞI BİR TÜRKİYE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, gerekli tüm tedbirleri aldıklarını öne sürdü ve Türkiye'nin diğer ülkeler tarafından örnek alındığını ifade etti. Erdoğan, "Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında; 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz." ifadelerini kullandı.

"UYARILAR DİKKATE ALINMALI"

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Erdoğan şunları yazdı:

"Sosyal devlet anlayışıyla; sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ancak, alınan tedbirlerin yanında en büyük görev siz değerli vatandaşlarımıza düşüyor. Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz.Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin mâlumudur. Bu nedenle, inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için, Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik."

"Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulu’nun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz" diyen Erdoğan, "Müsterih olunuz; hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye’den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak; bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur." ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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