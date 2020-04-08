İstanbul Tabip Odası: Sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar peşini bırakmayacağız

İstanbul Tabip Odası, sağlıkçıların ön saflarda çalıştığı bu dönemlerde çok tartışılan sağlıkta şiddet yasa teklifinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi.

Koronavirüse karşı hayatlarını tehlikeye atarak mücadele ettiklerini belirten İstanbul Tabip Odası, “Bu süreçte ‘kendimiz için’ tek bir şey istedik, ‘sağlıkta şiddet yasası’nın çıkarılması. Üç hafta önce kürsüden, balkondan alkışlayıp ‘sağlıkta şiddet yasası’nı reddedenleri bu ülkenin bütün hekimlerine havale ediyoruz” dedi.

AKP-MHP OYLARI İLE REDEDİLMESİNE TEPKİ

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde ‘sağlıkta şiddet yasası’nın Meclis gündemine alınması önerisini sundu. Öneri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önerinin reddedilmesine tepki gösteren İstanbul Tabip Odası, yazılı bir açıklama yayımladı.

Günlerdir, haftalardır KOVİD-19 pandemisine karşı acillerde, servislerde, laboratuvarlarda, yoğun bakımlarda mücadele ettiklerini belirten İstanbul Tabip Odası açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sağlığımızı, hayatımızı tehlikeye atarak mücadele ediyoruz. Bütün eksiklere, bütün tehlikelere, bütün risklere rağmen… Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın acılarını yüreklerimize gömerek… Bu süreçte ‘kendimiz için’ tek bir şey istedik: Yıllardır en büyük sorunumuz, sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması. Söyleyecek sözümüz çok. Ve fakat fazla söze gerek yok! Üç hafta önce kürsüden, balkondan alkışlayıp… Dün sağlıkta şiddet yasa teklifinin gündeme alınmasını reddedenlerini, bu ülkenin bütün hekimlerine, bütün sağlıkçılarına havale ediyoruz! Biz yine işimizin başında, hastalarımızın yanındayız. Ancak zannedilmesin ki vazgeçeceğiz. Bu yasa çıkana kadar peşini bırakmayacağız!” (İstanbul/EVRENSEL)

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