Koronavirüs salgınından sonra eğitime ara verildiği için kapatılan kreşler, velilerden ücret istemeye devam ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan özel işletmeye ait kreş yönetimi, velilere mesaj atarak kreş ödemelerinin alınacağını duyurdu.

Velilere gönderilen mesajda ,15 Nisan-15 Mayıs dönemi için aidat bedeli 300 TL olarak belirlendiği ifade edilirken, daha sonrası için ise kısmi çalışma ödeneğine için İŞKUR’a başvuru yapıldığı bilgisi verildi.

Çocuğu kreşe giden ve hastanede hemşire olarak çalışan ismini vermek istemeyen bir kadın, normalde 640 lira ödediklerini bu ay için 300 lira istendiğini söyleyerek, “Bu durumda veliler olarak mağduruz. Kreş kapandığı için çocuklarımızı ya anne babamızın yanına gönderdik ya da eve bakıcı tutmak zorunda aldık. Bu durumda bile çocuklarımızın bakımı için ücret verirken birde kreşe ödeme yapmak bize saçma geldi” diyerek kreş yönetiminin aldığı kararı eleştirdi. (İzmir/EVRENSEL)

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