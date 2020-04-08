Türkiye Psikiyatri Derneğinden "Kaygıyı değil dayanışmayı bulaştırın" kampanyası

Türkiye Psikiyatri Derneği, COVID-19 salgınının ruh sağlığına olumsuz etkilerine karşı genel toplum ve sağlık çalışanlarının ruh sağlığını koruyucu bilgilendirmelerle amacıyla “Kaygıyı Değil Dayanışmayı Bulaştırın” kampanyası düzenledi.

Türkiye Psikiyatri Derneğinden (TPD) tarafından kampanya ile ilgili yapılan açıklamada kovid-19 salgınının dünyanın hemen hemen her ülkesini etkilemeye devam ettiği zor günlerden geçildiği belirtilerek; “Salgın, ailelerin ve bireylerin yaşam rutinlerini değiştirmelerine neden oldu. Çocuklar okula gidemiyor ve evden eğitim almaya çalışıyorlar. İnsanların bir kısmı evden çalışıyor, bir kısmı ücretsiz izinde veya kendi işlerini kısıtlamalar nedeni ile yapamıyor, bir kısmıysa kendi koruyarak işine devam etmek zorunda. Fiziksel mesafeyi artırmak gerektiğinden hem yetişkinler hem de çocuklar arkadaşları ve akrabaları ile görüşemiyor. Herkes stresli durumlara farklı tepki gösterebilir. Acil bir durumun bir kişi üzerindeki duygusal etkisi, kişinin özelliklerine ve deneyimlerine bağlı olabilir. Benzer şekilde, kişi içinde yaşadığı topluluğun sosyal ve ekonomik koşullarından etkilenir. Acil durumlara verilen duygusal tepki kişinin yakın çevresinde ulaşabildiği yerel kaynaklara da bağlı olabilir. Medyada salgınla ilgili görüntüleri ve haberleri tekrar tekrar izlemek de hissedilen sıkıntının artmasına neden olabilir” denildi.

“KRİZ DÖNEMİNİN RUHSAL ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMENİN YÖNTEMLERİNİ BİLMEK ÖNEMLİ”

Özellikle sağlık çalışanlarının salgın dönemini duygusal ve fiziksel olarak toplumun diğer kesimlerinden çok daha ağır koşullar içerisinde geçirdiğine işaret edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Hem kendinin hem de yakınlarının hastalanması endişesi yaşarken, aynı zamanda mesleğini uygulayıp, hastalığın yayılmasını engellemeye ve hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar. Araştırmalar göstermektedir ki, hastalara hizmet veren altı sağlık çalışanından biri salgın döneminde ya da sonrasında ciddi stres belirtileri göstermektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır ve salgın süresince verilen sağlık hizmetlerini de olumsuz etkileyeceği açıktır. Kriz yönetimi olağanüstü durumda ortaya çıkan düzensizliği önlemek ve düzeni yeniden kurmak için yapılanlar anlamına gelir. Bu bağlamda temel amaç toplum sağlığı olmakla birlikte, kendilerine virüs bulaşma riski yüksek olan sağlık çalışanlarının, beden ve ruh sağlığını korumak ve verimli çalışmasını sağlamak asıl öncelik olmalıdır. Sağlık çalışanlarının kendileri ve aileleriyle ilgili sağlık kaygılarının giderilmesi verimli ve istekli çalışmalarının enerjisini oluşturur. Bu ağır dönemin hepimizi ruhsal açıdan etkilemesi beklenebilir. Zorlu kriz döneminin üzerimizdeki ruhsal açıdan etkilerini en aza indirmek için karşılaşabileceğimiz sorunlar ve bu sorunlarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.”

“ÜNLÜ İSİMLER POSTLAR VE VİDEOLARLA DESTEK SUNUYOR”

Türkiye Psikiyatri Derneğinin (TPD), COVID-19 salgını döneminde her kesimden insanın ruh sağlığını korumaya ve sürdürmeye yönelik önerilerini sık sık güncelleyerek yayınladığı hatırlatılan açıklamada; “Bu bilgileri daha geniş kitlelere ulaştırmak üzere hazırladığı “Kaygıyı Değil Dayanışmayı Bulaştırın” kampanyası, TPD’nin Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından paylaşılan postlar ve videolarla başladı. Bu kampanya çerçevesinde halkın sevdiği Özgür Mumcu, Harun Tekin, Dr. İlker Küçükparlak gibi sosyal medyada da takip edilen bazı ünlü isimler, çektikleri videolarda kendi sözleriyle kampanyaya destek sağlıyor ve halkı “Kaygıyı Değil Dayanışmayı Bulaştırmaya” davet ediyorlar. Ayrıca farklı toplum kesimlerine hitap eden öneriler yine TPD’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor” denildi. (HABER MERKEZİ)

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