08 Nisan 2020 15:29

Norveç’te salgına karşı önlemler gevşetiliyor

‘Salgını kontrol altına aldık’ diyen Norveç hükümeti koronavirüse karşı alınan önlemleri gevşeteceğini açıkladı. Okullar ve bazı işyerleri kademeli olarak açılıyor.

Norveç bayrağı ve Kovid-19 testi

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

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    Mahmut ALGÜNERHAN
    Oslo

    Norveç’te koronavirüse karşı 12 Mart Perşembe günü getirilen ve 24 Mart’ta arttırılan önlemler gevşetilecek. Hükümet konuyla ilgili bir basın toplantısı yaptı. Burada konuşan

    Başbakan Erna Solberg, “Bu süre zarfında hepinizden çok şey istedik. İnsanlar izole edildi ve bu talep edildi. Birçok insan hayatını kaybetti. Paskalya öncesinde işsizlik sayısı 400 bini geçti. Koronavirüsün yayılma oranı 0,7. Bu sevindirici, fakat anlık bir görüntü. Omuzlarımızı düşürüp önceki günlerimize henüz dönemeyiz. Norveç virüsü kontrol altına aldı ve kontrol altında tutmaya çalışıyor. Önlemlerde bazı düzeltmeler yaparak devam edeceğiz” dedi.  Solberg, hükümetin, toplumu kademeli olarak “açmaya” karar verdiğini söyledi.

    OKULLAR VE KİMİ İŞYERLERİ AÇILIYOR

    Hükümetin aldığı kararlara göre, tüm ülkede ana okullar 20 Nisan’da açılacak.

    İlkokulların 1-4. sınıf öğrencileri 27 Nisan’da tekrar okula dönecek.  Diğer sınıfların ise yazdan önce okula dönmeleri sağlanacak. Meslek dersi alan lise 2 ve lise 3 öğrencileri için de okullar 27 Nisan’da açılacak. Üniversiteler, yüksek okullar ve meslek okulları 27 Nisan’da bazı öğrencilere ve personele açılacak.

    Fizyoterapi ve psikoloji gibi alanlarda hizmet veren “bire bir temas içeren” sağlık kurumları, enfeksiyonu önleyici önlemlerin alınması şartıyla tedaviye 27 Nisan’da devam edebilecek.

    Enfeksiyon kontrol önlemleri alan kuaförler ve işletmeler de aynı tarihde kepenklerini açabilecekler.

    Dağ/tatil evlerine getirilen “geceleme yasağı” 20 Nisan’da kalkıyor. Tüm kültürel etkinlikler, spor etkinlikleri ve organize spor faaliyetlerine getirilen yasaklar, 15 Haziran’a kadar devam edilecek. Fakat Sağlık Müdürlüğünün, “kişiler arası mesafe ve grup sayısı önerileri” takip edildiği ölçüde bazı spor faaliyetleri yapılabilecek.

    Belediyelere, karantina veya tecritte bulunanların, belediye tarafından belirlenen bir otelde veya başka bir yerde kalmasını sağlama talimatı verilebilecek.

    HASTANELER PASKALYA SONRASI ‘NORMAL’ ÇALIŞACAK

    Hastaneler Paskalya’dan sonra “normal çalışmaya” hazırlanmak zorunda.

    Sağlık Müdürlüğü, belediyelerin sağlık ve bakım hizmetlerindeki normal faaliyetlerini eski haline getirmesini sağlamak için valiliklerle birlikte çalışacak.

    Hükümetin getirdiği diğer önlemler ise devam edecek.

    Norveç Sağlık Bakanlığı da bir gün önce yapılan açıklamada, daha önce alınan önlemlerin işe yaradığını belirterek, “koronavirüsün kontrol altında” olduğunu söylemişti. Norveç Sağlık Bakanı Bent Høie, açıklamasında koronavirüsün şu an Norveç'te öncesinden çok daha az enfekte ettiğini belirtmişti.

    Norveç’te koronavirüs vakası tespit edilenlerin sayısı son rakamlara göre 5 bin 903, hastanede tedavi edilenlerin sayısı 281 ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 89.

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