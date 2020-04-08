TTB Genel Sekreteri: Hekimler ve sağlık çalışanları alkış değil somut adım bekliyor

Burcu Yıldırım

Ankara

Mecliste sağıkta şiddet yasa tasarısının görüşülmesi önerisi 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. Salgın döneminde tüm Türkiye’nin gündeminde olan ve takdir edilen hekim ve sağlık çalışanlarının düşüncelerini ise Evrensel’e değerlendiren TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Siyasal iktidarın hekimleri, sağlık çalışanlarını ve halk sağlığını anlamadığı bir kez daha açığa çıktı. Hekim ve sağlık çalışanları alkış değil somut bir adım bekliyor” dedi.

“İKTİDAR HEKİMLERİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARINI VE HALK SAĞLIĞINI ANLAMIYOR’

Aynı zamanda bir hekim olan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, TTB öncülüğünde hazırlanan ve bir buçuk yıldır komisyonda bekletilen sağlıkta şiddet yasanının görüşülmesi için 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde öneri sundu. Sağlıkta şiddet yasa tasarısının görüşülmesi önerisi bile mecliste AKP ve MHP’nin oyları ile reddedilirken koronavirüs salgını ile mücadelede en önde olan hekim ve sağlık çalışanları tepkili. Sağlıkta şiddet meselesinin sadece bugünlerde değil yıllardır gündemlerinde olduğunu dile getiren TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Salgın koşullarında hekimler ve sağlık çalışanları en önde ve büyük riskler altında çalışıyor. Onlara moral verecek somut desteğe ihtiyaçları var. Hekim ve sağlık çalışanları alkış değil somut bir adım bekliyor” dedi.

AKP ve MHP’nin öneriyi reddetmesiyle bu somut adımı kaçırdığını belirten Yılmaz, “Siyasal iktidarın, hekimleri, sağlık çalışanlarını ve halk sağlığını anlamadığı bir kez daha açığa çıktı. Ayrıca hekim ve sağlık çalışanlarının uğradığı şiddetin sağlık hakkından bağımsız olmadığını da anlamamışlar” diye seslendi.

“BOŞ LAF DEĞİL İŞ, YAŞAM VE CAN GÜVENCESİ İSTİYORUZ”

Yılmaz, iktidarın bu tavrıyla beraber toplum ve sorunlarıyla bağ kurmadığına dikkat çekerek “Bu bağın kurulması için ‘Sağlıkta şiddet istemiyoruz’ gibi çok somut bir önerimiz var” dedi.

Yaşanılan her bir süreçte toplumun büyük çoğunluğunu yanlarında olduğunu ancak siyasal iktidarı yanlarında göremediklerini ifade eden Yılmaz, “Siyaset ilişkileri ve popülerizm gözleri kör, kulakları sağır ediyor. Sağlık çalışanları ve hekimler için güzel sözler sarf ediyorlar ama Siyaseten boş laf istemiyoruz. İş, yaşam ve can güvencesi istiyoruz” diye belirtti.

Sağlıkta şiddet yasa teklifinin görüşülmesi önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi