08 Nisan 2020 14:25

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye’deki vaka sayısında geçen hafta ciddi bir artış yaşandı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını vakalarında Türkiye’de geçen hafta ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. Örgüt, vakaların yüzde 60’ının İstanbul’da raporlandığını açıkladı. 

Eminönü'nde yürüyen yaşlı bir kadın (solda) ve poşet taşıyan bir erkek (sağda)

Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

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    Birleşmiş Milletler çatısı altında çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüs salgınının Avrupa'daki son durumuna dair bilgileri kamuoyu ile paylaştı. İnternet üzerinden yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan WHO Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, ülkeler hakkındaki verileri açıklayıp, yorumlarda bulundu.
     
    Kluge, salgının Türkiye’deki seyrine ilişkin “Türkiye’de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların yüzde 60’ı İstanbul’dan raporlandı” bilgilerini verdi.
     
    İspanya ve İtalya hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Kluge, “Her iki ülkede de günlük ölüm sayısı azalarak eşitleniyor. Almanya’da da geniş kapsamlı kamu sağlığı önlemleri alındıktan 10 gün sonra düşüş yaşandı” dedi.
     
    Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de de iyi bir ilerlemenin gözlendiğini dile getiren Dr. Kluge, “Bizim bu maratonda çok yolumuz var ve virüsle mücadelede yaptığımız atılım ve ilerlemeler aşırı derecede kırılgan. Bizim bu işte bir sona geldiğimiz ve sürecin bittiğini düşünmek çok tehlikeli bir şey. Bu virüs bir hataya ya da rahatlığa alan bırakmıyor. Stratejimizi değiştirmek, sokağa çıkma yasak ve kısıtlamalarını gevşetmek ya da fiziksel olarak uzak durma önlemlerini bırakmadan önce çok dikkatlice düşünülmeli” dedi. (MA)

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