Bakan Berat Albayrak koronavirüsü fırsata çevirme arayışında

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınını ekonomik açıdan fırsata çevirme çabasına girişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, salgın sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yer almak için çok daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız" dedi.

Evrensel Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu ise hükümetin salgın döneminde ihracatı artırma planını hayalcilik olarak değerlendirmişti. Falakaoğlu, "Cumhurbaşkanı ‘Önceliğimiz ihracatı sürdürmektir’ demişti. Hükümet, ‘Diğer ülkelerdeki ekonomik çöküntü nedeniyle oluşan boşluğu üretime devam ettiğimiz sürece doldurabiliriz’ diye düşünüyor. Bir yanda fırsatçı bir yaklaşım, bir yanda da hayalcilik var. Çünkü dünya ekonomisinde ciddi bir daralma bekleniyor. 1929 krizine benzer bir ekonomik çöküntü bekleniyor. Bu koşullarda ihracatı artırmak hayal gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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