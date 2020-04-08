CHP'den karantina raporu: Yardımlar yetersiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan Karantina Altına Alınan Yerleşim Yerleri Raporu, Türkiye'de karantina altına alınan yerlere yapılması gereken yardımların yapılmadığını ortaya çıkardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi raporda karantina altındaki yerleşim yerlerinin çoğunda test yapılmadığını, yapılan testlerin sayılarının da bilinmediğini açıkladı.

“YARDIM YOK”

CHP'nin raporunda, köy, mahalle ve mezralarda iki haftayı bulan karantina uygulamasına karşın düzenli olarak yardım yapılmadığı da ortaya kondu. Rapora göre, dün itibarıyla karantina altındaki pek çok yerleşim yerine hala hiçbir yardım gitmediği bildirildi. Yardım giden yerleşim yerlerinde ise bu yardımlar yeterli değil.

37 İLDE KARANTİNA

CHP'nin raporunda, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle kayıtlara ilk geçen karantina uygulamasının 26.03.2020 tarihinde Rize ve Malatya'da gerçekleştiği hatırlatılarak, dün itibariyle toplam 37 il, 73 ilçedeki 52 köyde, 38 mahallede, 2 beldede ve 6 mezrada karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

SEBEP İSTANBUL'DAN GELENLER

Karantina altındaki yerlerdeki yetkililer ve halk ile görüşülerek hazırlanan rapora göre, hastalık İstanbul'dan çeşitli sebeplerle gelenler tarafından getirilmiş. İstanbul'dan umre dönüşü, cenazeye katılım gibi gerekçelerle memleketlerine gelenler hastalığı tüm Anadolu'ya yayılmasına neden oldu.

Karantina altındaki yerleşim yerlerinden alınan bilgilere göre, bu yerlerde bilinen 636 pozitif vaka, 17 ölüm ve 234 karantinada hasta bulunmaktadır. Pozitif veya pozitif olmasından şüphelenilen 234 kişi dışında karantina kapsamında kalan evlerdeki gerçek vaka sayısı bilinmiyor.

TEST YAPILMAMIŞ

Rapora göre pozitif vakaların, ölümlerin olduğu köylerde bile Bilinen yüksek ateş, öksürük vb. semptomlar görülmeden test yapılmadığı. Alınan bilgiye göre pozitif vaka çıkan köylerin neredeyse tamamında daha hiç yaygın test yapılmamış.

TEDBİR KARANTİNALARI DA VAR

Rapor diğer taraftan bazı yerleşim yerlerinde şüpheli ölüm olup daha testin sonucu çıkmadığı için tedbir amaçlı karantina altında olduğunu ortaya koydu. Buralarda da test yapılmadığı için kaç pozitif vaka olduğu bilinmiyor ya da yetkililer tarafından açıklanmıyor. (HABER MERKEZİ)