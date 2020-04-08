Medya Ombudsmanı: Basın İlan Kurumu iktidar medyasının satışlarını da kontrol etse

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, blogunda kaleme aldığı yazısında Evrensel, BirGün, Cumhuriyet gibi gazeteleri ceza yağmuruna tutan Basın İlan Kurumunun, ilan verdiği iktidar medyasının satışlarını kontrol etmediğin belirtti. Bildirici, "Çok sattığını açıklayan gazetelerin akaryakıt bayilerinde, marketlerde, terminallerde, üniversitelerde, metro istasyonlarında ücretsiz dağıtıldığı biliniyor. Buna rağmen BİK, bu 'büyük' gazetelerin satışını denetlemiyor, bu nedenle ceza kesmiyor. Gerçekten kontrol etse çoğunun resmi ilan gelirleri kesilir; hem de toplum o gazetelerin gerçek tirajlarını öğrenmiş olur” ifadelerini kullandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın gazetelere teşekkür ettiği haberini aktaran Bildirici, "Gazetelere 'Evde Kal, Sağlıkla Kal' ortak manşetiyle çıkma çağrısında bulunmuş, sonra da bu çağrıya uydukları için teşekkür açıklaması yapıyordu. Resmen dalga geçmişti gazetelerle. Rıdvan Duran bilmez mi, gazetelerin bu çağrıya uymama şansı olmadığını? Tabii ki bilir! Resmi ilan dağıtma gücünü anti-demokratik biçimde kullanan ve gazetelere sürekli resmi ilan kesme cezaları veren de bizzat kendisinin yönetimi” dedi.

Bildiri ayrıca, Basın İlan Kurumu’nun ceza yağdırmaktaki asıl amacının eleştirel gazeteleri baskı altına almak olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gazetelerine verilen resmi ilan kesme kararlarından da belli. Halbuki BİK, 1961 yılında “Resmi ilanların dağıtımında adaletsiz davranıldığı gerekçesiyle hükümet ile gazeteleri karşı karşıya getiren uygulamaya son vermek amacıyla kurulmuş” bir kamu tüzel kişiliği” ifadelerini kullandı.

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