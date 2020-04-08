Koronavirüs nedeniyle 725 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (8 Nisan)

TEKSTİL İŞÇİSİ ANLATTI: BİZE VERİLEN DEĞER, ÜRETİMİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ KADAR

İstanbul'da yaşayan bir tekstil işçisi, Evrensel'e gönderdiği mektupla salgın günlerinde yaşadıklarını anlattı:

"Herkesin ekonomik durumunu biliyorlar. Kimin ne kadar borcu olduğunu biliyorlar, onun için karşı saldırıya geçerek “2 ay çalışırsanız çalışın, yoksa 2 ay sonra her şey biter” diye tehdit ediyorlar. Tek tek cevap vermeye çalışan arkadaşlarımızı da “Konuşma, çalış” diye azarlıyorlar. Öyle görünüyor ki bundan sonrası eskisi gibi gitmeyecek, anladık. İş olmasaydı bunlar çoktan bizi fabrikadan uzaklaştırmıştı. İşte işçiye, bize verilen değer buymuş…"