Koronavirüs nedeniyle 725 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (8 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

ÖZET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü açıklamasında can kaybının 725'e, vaka sayısının 34 bin 109'a yükseldiğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kuruluna ek olarak Toplum Bilimleri Kurulu oluşturuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılanlar için maaş desteği başlatılacağını duyurdu.

"Ayrımcı" infaz düzenlemesi teklifinin Meclisteki görüşmeleri sürüyor.

Karantinaya alınan yerleşim birimlerine her gün yenileri ekleniyor.

08 Nisan 2020 09:59
Son Güncellenme: 08 Nisan 2020 10:42
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10:46

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EVLERİNE GİDEMEYEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ 

Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti. Okulların tatil edilmesiyle boş kalan 185 kapasiteli iki öğrenci yurdu 25 Mart’tan itibaren sağlık çalışanlarını ağırlamaya başladı.

112 servisinde görev yapan Mecit Atlı “Ailemize ve çevremize virüsün bulaşmasını engelledik” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, “Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakârca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

10:39

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FALAKAOĞLU: ÜCRETSİZ İZİN YASAKLANMALI

Evrensel Ekonomi Editörü Bülent Falakaoğlu ile üretimin sürmesi ısrarını, hayata geçirilen ekonomi politikalarını ve işçilerin ücretli izin talebini konuştuk. Falakaoğlu, "Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli" diyor.

Bülent Falakaoğlu: Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli

Bülent Falakaoğlu: Ücretsiz izin yasaklanmalı, büyük sermayeye destek kesilmeli

10:36

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ÇALIŞANLARIN YÜZDE 9'U İŞİNİ KAYBETTİ, YÜZDE 13'Ü ÜCRETSİZ İZNE GÖNDERİLDİ

Barem tarafından 25-30 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 1007 kişi ile telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre çalışanların yüzde 13’ü ücretsiz izinde, yüzde 12’si kısıtlı gün ve saatlerde çalışıyor. İşten çıkarılan veya şirketini kapatanların oranı ise yüzde 9. Evden çalışma çözümünü kullananların oranı ise sadece yüzde 8.

Salgında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işinden oldu

Salgında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işinden oldu

10:33

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OSMANİYE VE BARTIN'DA ŞEHİR İÇİ ULAŞIM KISITLANDI

Osmaniye'de ilçelere, beldelere ve köylere özel araçlarla gidiş-gelişlere kısıtlama getirdi. Bartın'da da Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.

Osmaniye ve Bartın'da şehir içi ulaşıma koronavirüs kısıtlaması

Osmaniye ve Bartın'da şehir içi ulaşıma koronavirüs kısıtlaması

10:33

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KIRIKKALE'DE 1 KÖY VE KAYSERİ'DE 1 BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyü ve Kayseri'de Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokak'ta bulunan Karepark Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

10:32

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IRAK'TAN GELEN ÇOĞUNLUĞU İŞÇİ 511 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Irak'tan gelen çoğunluğu işçi 511 Türkiye vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Irak'tan gelen 511 kişi, Afyon'da KYK yurdunda karantinaya alındı

Irak'tan gelen 511 kişi, Afyon'da KYK yurdunda karantinaya alındı

10:29

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PEKİ YA SALGINDAN SONRASI?

Akademisyen Ceren Ergenç ile ülkelerin koronavirüs salgını deneyimlerini ve bu sürece hem hükümetlerin hem de halk kesimlerinin verdiği sosyal ve siyasi yanıtları konuştuk. Ergenç, "Toplumsal hareketlerin salgın sonrası döneme güçlenerek gireceğini düşünüyorum" diyor.

"Toplumsal hareketlerin salgın sonrası döneme güçlenerek gireceğini düşünüyorum"

"Toplumsal hareketlerin salgın sonrası döneme güçlenerek gireceğini düşünüyorum"

10:27

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TEKSTİL İŞÇİSİ ANLATTI: BİZE VERİLEN DEĞER, ÜRETİMİ SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ KADAR

İstanbul'da yaşayan bir tekstil işçisi, Evrensel'e gönderdiği mektupla salgın günlerinde yaşadıklarını anlattı:

"Herkesin ekonomik durumunu biliyorlar. Kimin ne kadar borcu olduğunu biliyorlar, onun için karşı saldırıya geçerek “2 ay çalışırsanız çalışın, yoksa 2 ay sonra her şey biter” diye tehdit ediyorlar. Tek tek cevap vermeye çalışan arkadaşlarımızı da “Konuşma, çalış” diye azarlıyorlar. Öyle görünüyor ki bundan sonrası eskisi gibi gitmeyecek, anladık. İş olmasaydı bunlar çoktan bizi fabrikadan uzaklaştırmıştı. İşte işçiye, bize verilen değer buymuş…"

Tekstil işçisi: Patronun bize verdiği değer, üretimi sürdürdüğümüz kadar

Tekstil işçisi: Patronun bize verdiği değer, üretimi sürdürdüğümüz kadar

10:22

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ÇİZERLERDEN "MASKE TAKIN" ÇAĞRISI

Bir grup mizahçı ve çizer, maske takmanın önemine dikkat çekmek için maskelerin üzerine çizdikleri karikatürleriyle fotoğraf çekip KarambaKarantina başlığıyla sosyal medyada paylaştı.

Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina

Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina

10:20

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"EVDE KALMAK ÇOK MASRAFLI"

Eve gönderilen Ford işçileri, Evrensel'e anlattı: "Havalar soğuk, evde kalan biz, doğal gazı açmıyoruz ki faturadan tasarruf edelim. Tüm günü neredeyse battaniye altında geçiriyoruz. Akşamları tek ışık yakmaya özen gösteriyoruz, ücretler düştü zorunlu tasarruf etmeye çalışıyoruz. Yemek öğünlerini ikiye düşürdük. Olabildiğince pazara çıkmıyoruz. Kıştan kalan konserveler, bulgur, makarna ile öğünleri geçiştiriyoruz."

Ford işçileri: Evde kalmak masrafları ikiye katladı

Ford işçileri: Evde kalmak masrafları ikiye katladı

10:18

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İNFAZ DÜZENLEMESİ: MUHALİFLER, DÜŞMAN OLARAK KODLANDI

Avukat Nuray Özdoğan, infaz düzenlemesini yazdı: "Hükümet, kamuoyunun ve muhalefetin itirazlarına yine kulağını gözünü kapattı. Muhalifler 'terörist', 'düşman' olarak kodlandı, lehe düzenlemelerin dışında bırakılarak salgın koşullarında kaderleri ile baş başa bırakıldılar."

"Muhalifler düşman olarak kodlandı"

"Muhalifler düşman olarak kodlandı"

10:12

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"ABARTIYORSUN" DENİLEN SAĞLIK EMEKÇİSİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sağlık emekçilerinin salgın sürecinde neler yaşadığını, ne tür zorluklarla karşılaştığını Evrensel'e değerlendiren Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK Üyesi Aylin Akçay, güvensizlik ve kaygı halinin yüksek olduğunu anlattı. 

İstanbul’da koruyucu ekipman yetersizliğini gündeme getiren sendikalarının bir yöneticisinin "Abartıyorsun, çalışanları galeyana getiriyorsun" denilerek suçlandığını örnek veren Akçay, "Fakat bundan kısa süre sonra hem şube yöneticimiz hem de amirlerinin koronavirüs testi pozitif çıktı" dedi.

SES MYK Üyesi Aylin Akçay: Yöneticimize 'abartıyorsun' demişlerdi, pozitif çıktı

SES MYK Üyesi Aylin Akçay: Yöneticimize 'abartıyorsun' demişlerdi, pozitif çıktı

DÜN NE OLMUŞTU?

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 725'e yükseldi. Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen bir kurul oluşturduklarını açıklayan Bakan Koca, "Sosyolog, psikolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanında uzman kişilerden oluşacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatılacağını açıkladı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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25-30 Mart arasında yapılan araştırmaya göre koronavirüs salgınında çalışanların yüzde 13'ü ücretsiz izne çıkarıldı, yüzde 9'u işten atıldı. Oranlar nisanda daha da yükselmiş olabilir.

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