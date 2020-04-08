Koronavirüs nedeniyle 725 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (8 Nisan)

EVLERİNE GİDEMEYEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına tahsis etti. Okulların tatil edilmesiyle boş kalan 185 kapasiteli iki öğrenci yurdu 25 Mart’tan itibaren sağlık çalışanlarını ağırlamaya başladı.
112 servisinde görev yapan Mecit Atlı “Ailemize ve çevremize virüsün bulaşmasını engelledik” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da, “Toplam 185 kapasiteli iki yurdumuzu işte o kahramanlarımıza tahsis ettik. Halk sağlığı için fedakârca emek veren herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.