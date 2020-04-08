Osmaniye ve Bartın'da şehir içi ulaşıma koronavirüs kısıtlaması

Osmaniye ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şehir içi ulaşım kısıtlandı.

Demirören Haber Ajansının aktardığına göre Osmaniye'de İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde ilçelere, beldelere ve köylere özel araçlarla gidiş-gelişlere kısıtlama getirdi.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde vatandaşlarımızın ilçelere, beldelere ve köylerimize, köylerimizden beldelere, ilçelere ve ilimiz merkezine ilçelerden ilçelere sosyal hareketliliğin ve insanlar arası teması azaltmak ve sosyal izalasyonun sağlanması için özel araçlar ile gidiş ve gelişin zorunlu haller dışında kısıtlanmasına karar verildi" denildi.

BARTIN'DA ULUS'A ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI SINIRLANDIRILDI

Bartın'da koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Ulus ilçesi ile Bartın arasındaki karayolu ulaşımını saat 21.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Ulus’tan Bartın’a yapılmakta olan toplu taşıma seferleri de durduruldu.

Ayrıca, Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldırılacak. (HABER MERKEZİ)

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?