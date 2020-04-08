08 Nisan 2020 08:01

Irak'tan gelen 511 kişi, Afyon'da KYK yurdunda karantinaya alındı

Irak'tan gelen 511 Türkiye vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdudan karantinaya alınanan vatandaşlar.

Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

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    Irak'tan gelen 511 Türkiye vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Afyonkarahisar'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre, öğlen saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelen çoğunluğu işçi olan 511 kişi, polis ve jandarma eşliğinde 23 otobüsle Afyonkarahisar'a getirildi.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen kişiler, teker teker ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Evrak işlemlerinin ardından vatandaşlar, yurttaki tek kişilik odalara yerleştirildi.

    Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı, Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri de otobüsleri dezenfekte etti.

    14 günlük karantina sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının Afyonkarahisar Valiliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki görevli psikolog ve sosyologların da karantinadakilere destek sağlayacağı ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

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