Brezilya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 800'e yükseldi
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak 686'ya yükseldi.
Rio de Janeiro'daki Copacabana sahilinde bulunan Kurtarıcı İsa heykelinin replikasına maske takıldı | Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 800'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 2 bin 210 artarak 15 bin 927'ye yükseldi.
Bakanlık, dün 667 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke durumunda.
Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti. (DIŞ HABERLER)
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