Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti. DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını söyledi.

Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını ifade ederek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu. (DIŞ HABERLER)

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