08 Nisan 2020 01:52
Son Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2020 07:57

Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alabileceklerini duyurdu

Trump, Kovid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini açıkladı.

GÜNCELLENDİ

Fotoğraf: Beyaz Saray

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    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

    Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuşan Trump, sözlerine "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz" ifadeleriyle başladı.

    Anadolu Ajansının aktardığına göre DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını savunan Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını söyledi.

    Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını öne sürerek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Gazetecilerin bu yöndeki sorularını tekrarlaması üzerine ise Trump ton yumuşatarak  "Bunu kesin yapacağımızı söylemiyorum ama bunu yapmayı düşüneceğiz" şeklinde konuştu.

    Basın toplantısındaki bir gazetecinin "DSÖ Çin odaklı, derken neyi kastediyorsunuz" sorusunu ise Trump, "Önce Çin'e sınırlarımızı kapatmamamızı söylediler. Vuhan'da olanları görmeleri gerekirdi. Görmüş de olmalılar ama bunları bildirmediler" şeklinde yanıtladı.

    Trump, Kovid-19 salgının başında "Virüse grip gibi davranın" açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Bu salgını grip ile karşılaştırdım çünkü dünya tarihindeki en kötü pandemi 1918'deki İspanyol gribiydi" açıklamasını yaptı.

    "ORTADA BİR ORANSIZLIK VAR"

    Öte yandan Trump, ABD'deki bazı eyaletlerdeki istatistiklerde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler kişilerde, siyahların çoğunlukta olmasına yönelik de değerlendirmelerde bulundu.

    Bu durumdan memnun olmadığını dile getiren Trump, "Bu gerçek bir problem ve verilerde de apaçık ortada. Bu konuyla yakından ilgileniyoruz. Zor ve korkunç bir durum. Ortada bir orantısızlık var ve Afrikalı Amerikalılar bu salgından çok fazla etkileniyor" dedi.

    Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nde yer alan Doktor Anthony Fauci ise Afrikalı Amerikalıların hali hazırda sahip oldukları hastalıkların virüsün etkisini artırdığını söyledi. Fauci, "Diyabet, hipertansiyon, obezite ve astım gibi hastalıkların azınlık grupları, özellikle de siyahi Amerikalıları daha çok etkilediğini hep biliyoruz. Ne yazık ki koronavirüsü kötüleştiren, kişilere solunum zorluğu ve yoğun bakım ihtiyacı yaşatan ve insanların ölümüne yol açanlar da bu hastalıklar. Bu komplikasyonların yaşanmasını engellemek için, Afrikalı Amerikalılara en iyi tedaviyi vermekten başka şu anda yapabileceğimiz bir şey yok" dedi. (DIŞ HABERLER)

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