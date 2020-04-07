Çağlan Tekil hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanamasının ardından 15 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda bulunan Müzik Yazarı ve Radyo Programcısı Çağlan Tekil, yaşam mücadelesini kaybetti.

Çağlan Tekil'in ölüm haberini duyuran Radyo Eksen, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dostumuz Çağlan Tekil’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O, her birimizin hayatını güzelleştiren, gülümsemesiyle içimizi ısıtan, varlığıyla güç veren biriydi. Acımız çok büyük, kelimelere sığdırmamızın imkanı yok. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz."

Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil, geçirdiği beyin kanaması yüzünden 15 Şubat'tan bu yana tedavi altındaydı. Çağlan Tekil, son olarak Radyo Eksen'de Laneth adlı programı hazırlayıp sunuyordu.

PEK ÇOK İSİM ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Çağlan Tekil'in hayatını kaybettiği haberinin duyulmasının ardından aralarında müzisyenlerin de yer aldığı pek çok kişi Twitter üzerinden üzüntüsünü dile getirdi.

Bu haberi paylaşmak çok üzücü. Çok ağır. Çağlan Tekil'i, "Baron"umuzu kaybettik. Müzik tarihimiz için yaptıkları anlatılamayacak kadar çok, boşluğu dolmayacak kadar büyük. Ne acı. Son yolculuğuna çıkarken, son bir kez yanında olmayacağız. Hep aklımızda, hep kalbimizde ol Çağlan. — Güven Erkin Erkal (@rokerr) April 7, 2020

hep birlikte her neyimiz eksikse onda fazla fazla vardı. tevazu, nezaket, bilgi birikimi, istikrar, sabır. kültür işçisi, “baron”, öğretmen, yayıncı, ince bir beyefendi ve aslan gibi metalci çağlan tekil...

hepimizin üstünde emeğin var.

uğurlar olsun. pic.twitter.com/QSbtbWD5It — Harun Tekin (@harun_tekin) April 7, 2020

Ben fanzin denen şeyin ne olduğunu LANETH’in ilk sayısını almamla öğrenmiştim ve kafamda kocaman bir kapı açılmıştı.

Hoşçakal Çağlan Tekil. — Yildiray Cinar (@ycinar) April 7, 2020

Sevgili dostumuz Çağlan Tekil’i kaybettik maalesef... çok üzgünüm.

Her şey için teşekkürler Çağlan, çok özlenecek ve unutulmayacaksın #ÇağlanTekil — ogün sanlısoy (@osanlisoy) April 7, 2020

çağlan tekil’le geçen yıl @altingunband konseri sonrası hep beraber geçtiğimiz mekanda yüzyüze tanışabilmiştim, biraz sohbetimiz de oldu. sürecinden haberdardım, kaybetmişiz. başımız sağolsun. — Can Kazaz (@CanKazaz_) April 7, 2020

32 yıl .. dile kolay .. Işıklar içinde uyu kardeşim #çağlantekil pic.twitter.com/JKTecbvDWa — hakan ketche (@ketche1) April 7, 2020

Müzik camiasının değerli isimlerinden, yazar, Radyo Eksen'deki programıyla rock kültürüne büyük katkısı olan Çağlan Tekil'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına sabır dilerim. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/u6dz4C1oiu — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) April 7, 2020

(HABER MERKEZİ)