07 Nisan 2020 19:15
İstanbul'da toplu ulaşımdaki yolcu sayısı yaklaşık yüzde 88 düştü
İBB verilerine göre, iş gününde toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yaklaşık yüzde 88 düştü.
Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre, iş gününde toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı, yaklaşık yüzde 88 düştü. 2 Mart 2020 pazartesi günü, toplu ulaşım araçlarında 7 milyon 389 bin 131 yolculuk yapılmasına karşılık, 6 Nisan 2020 pazartesi günü 896 bin 974 yolculuk yapıldı.
İBB yetkilileri, 5 Nisan pazar günü toplu ulaşım araçlarında 382 bin 492 geçiş hakkı kullanılırken, iş günü 6 nisan pazartesi günü 514 bin 482 artış ile 896 bin 974 geçiş hakkı kullanıldığını belirtti. (DHA)
Devrim AVCI
İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir
Reklam