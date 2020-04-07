Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan yurttaşlar için maaş desteği başlatılacağını söyledi.
Fotoğraf: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs salgınının ardından alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, koronavirüs gerekçesiyle ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatılacağını açıkladı.
Bakan Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacaklarını söyledi. "Birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi" ifadelerini kullanan Albayrak, "Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız." dedi.
April 7, 2020
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)
Sendikalaşan işçiye ‘virüs’ kıyımı: Hem işten atma, hem ücretsiz izin
Salgından istifade işten atma, ücretsiz izin ve zorunlu yıllık izin başladı
Turizmde işçi kıyımı ve süresiz ücretsiz izin sezonu