İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, “Gökyüzü herkesin hakkıdır” diyerek infaz yasasında eşitlik istedi.

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, İzmir Barosunun sosyal medyadan paylaştığı video ile Mecliste görüşülmekte olan infaz yasasına ilişkin milletvekillerine seslendi.

Meclis’te İnfaz Yasası’nı görüşmekte olan milletvekillerine sesleniyoruz: Adalet duygusuna ve evrensel hukuk kurallarına uygun davranarak infazda eşitlik sağlayınız. Unutmayın gökyüzü herkesin hakkıdır. #İnfazdaEşitlik pic.twitter.com/wvCc9SumHh — İzmir Barosu - #EvdeKal (@izmir_barosu) April 7, 2020

"İNFAZDA EŞİTLİK SAĞLAYIN"

Avukat Özkan Yücel, videoda “Cezanın alt ve üst sınırlarına göre cezalar belirlemek mahkemelerin görevidir, infazda ise eşitlik aranır. İnfaz yasasına oy verecek olan milletvekilleri adalet duygusuna ve evrensel hukuk kullarına uygun davranmalı, infazda eşitlik sağlamalı. Unutmayın gökyüzü herkesin hakkıdır” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

11 siyasi partiden ortak açıklama: İnfaz yasasında eşitlik istiyoruz

"Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Batman Cezaevinde isyan: İnfaz düzenlemesi dışında bırakılanlar koğuşları ateşe verdi