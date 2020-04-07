07 Nisan 2020 17:47

Özgür Özel: Vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu çalışmasını beraber yapalım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP'yi kapsayıcı ve adil bir infaz düzenlemesi için muhalefet ile ortak çalışmaya çağırdı.

Özgür Özel

Özgür Özel | Fotoğraf: Erçin Top/AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
    • Paylaş

    İnfaz düzenlemesini değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "İnsan hakları savunucularının, yazarların, gazetecilerin, siyasetçilerin sadece konuştukları, yazdıkları, düşündükleri için cezaevinde kalmaya devam edecekleri ama gaspçının, çete reisi ve mensuplarının, dolandırıcının dışarıya rahatlıkla elini kolunu sallayarak çıktığı bir süreci yaşayacağız. Bunda vicdan, eşitlik yok" dedi. Yardım kampanyalarının engellenmesine tepki gösteren Özel, "Bırakmıyorsunuz ki insanlar böyle bir durumda milli takım ruhuyla dayanışma içine girsin. Ödünüz kopuyor kutuplaşma biterse diye. Çünkü bütün gücünüzü kutuplaşmadan alıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YASA TEKLİFİ

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Özel, TBMM'nin bugünkü oturumunda CHP'li milletvekillerinin verdiği "Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifi"nin görüşülmesine yönelik önerge vereceklerini ifade etti. Özel, "AK Parti devamlı bu yasayı öteliyor, erteliyor. Biz getirdiğimizde reddediyor. Sağlık Bakanı da bunun çok önemli bir madde olduğunu söylüyor. Meclis, bu kanunu mutlaka gündemine almalı ve görüşmelidir. AK Parti'ye çağrıda bulunuyoruz; bugün Sağlıkta Şiddet Yasası'nın gündeme alınması görüşülecek. Gündeme alınmaya bütün partiler onay verirse, önümüzdeki günlerde birlikte onu hangi gün çıkaracağımızı görüşebiliriz. Bu konuda birazcık samimiyet, birazcık duyarlılık" diye konuştu.

    İNFAZ DÜZENLEMESİ

    İnfaz düzenlemesini değerlendiren Özel, insanlık onuruna uygun olmayan bir infaz sisteminin bulunduğunu belirterek söz konusu düzenleme kapsamında birinci yargı paketinin hayata geçirildiğini, ikincisinin ise henüz görüşülmediğini anımsatarak, Yargı Reformu'nun Meclisteki bütün partilerin katılımıyla ve toplumsal bir mutabakatla hayata geçirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi.

    Özel, şöyle devam etti: "70 maddelik bir kanun, hafta sonu çalışma imkanı varken, daha etkin katkı, katılım alabilecekken, koronavirüs şartları da bahane edilerek, bir gece sabahlara kadar çalışmak suretiyle komisyondan, 5 küçük değişiklikle, ancak gerçek anlamda muhalefet partilerini dinleyen hiçbir katkı alınmaksızın geçirildi ve dayatıldı.

    Bugün görüşmelerine başlanacak. CHP olarak kamuoyunun önünde, açık bir elle, temas mesafesine uyarak elimizi uzatıyor ve diyoruz ki; Gelin bir kez daha hayal kırıklığı yaratmayın. Gerçek anlamda infaz adaletine de uygun olan, hem kapsayıcı hem bütün partilerin katkılarını alan, içerideki insanların mağduriyetini sona erdirecek, onların ailelerinin duygularını daha fazla zedelemeyen, vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu çalışmasını hep beraber yapalım."

    "VİCDAN VE EŞİTLİK YOK"

    Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

    "İnsan hakları savunucularının, yazarların, gazetecilerin, siyasetçilerin sadece konuştukları, yazdıkları, düşündükleri için cezaevinde kalmaya devam edecekleri ama gaspçının, çete reisi ve mensuplarının, dolandırıcının dışarıya rahatlıkla elini kolunu sallayarak çıktığı bir süreci yaşayacağız. Bunda vicdan, eşitlik yok."

    "Birisi cumhurbaşkanı sıfatıyla değil, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla sayıyor, sövüyor. Vatandaş buna karşı tweet atıyor, paylaşım yapıyor. Hatta ve hatta, Özgür Özel, o partinin genel başkanına hak ettiği üslupta, seviyede, onun belirlediği düzey ve sertlikte cevap veriyor. Bunu paylaşıyor vatandaş, 'cumhurbaşkanına hakarete' alet oldun, paylaştın diye ceza veriyorlar 1 yıl 2 ay. Bu erteleniyor. 'Ertelenmesin' diyorlar. '1 yıl ceza aldıysa 5 ay yatsın.' diyorlar."

    "Hep birlikte oturup infaz düzenlemesi yapacaktık, karşımıza geçtiniz 'cumhurbaşkanına hakaret edenleri 4, 6 ay içerde yatıralım.' Boşalan yerlere onları dolduralım, 'Rüşvetçiler, irtikapçılar çıksın, cumhurbaşkanını eleştirenler koronadan ölsün.' yaklaşımı kabul edilebilir değildir."

    "Sayın Erdoğan, Soma, Ermenek affetti mi? Aladağ'da yüreği yanan babaların, burnundan bedenleri yanan kendi kızlarının kokusu hiç gitmeyen anaların yerine affetmek sizin hakkınız mı? Çorlu tren kazası, Ankara YHT kazası gibi toplumsal davalar bu işin içine sokulurken 'gazeteciler bu işin dışında kalsın' demek, husumet beslemekten başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine 'diktatör' diyeni hapse atmaya çalışırken, Aladağ'da kızı yanmış babaların, annelerin yerine af getirmeye çalışmaktadır." 

    ERDOĞAN'IN TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ AÇIKLAMASI

    (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tekalif-i Milliye emirlerini okuması) Kurtuluş Savaşı kadar büyük bir mücadele değil. Yaratmaya çalıştığın algı buysa, bunu açık söyle, bilelim. Tamtakır kasayla yakalandık. Vatandaşın IBAN'ını toplayıp para yollayacağımıza, vatandaşa IBAN yollayan, devletin şefkatli sol elini dağıtmasını beklediğin yerde sağ elin ortaya çıkıp toplamaya başladığı bir süreçte, cephanelerin toplandığı ve vatandaşın iç çamaşırına varasıya orduya yardım yaptığı bu doğru, yerinde emirleri okuyup okuyup dönüp duruyor. 12 Nisan 1923'te bu borcun yüzde 75'inin, hemen gerisinin de ileriki yıllarda ödenmesine dair kanunu çıkaran Atatürk'ü de görmüyor. Günü geliyor Cumhuriyetin kurucu kadrolarına sövüyor, günü geliyor örnekler veriyor."

    YARDIM KAMPANYASI 

    "Bütün korku 'Bunlar bizden daha çok toplar mı?' Biliyor, görüyor, öyle oluyor." 

    "Bırakmıyorsunuz ki insanlar böyle bir durumda milli takım ruhuyla dayanışma içine girsin. Ödünüz kopuyor kutuplaşma biterse diye. Çünkü bütün gücünüzü kutuplaşmadan alıyorsunuz. 'Koronanın karşısında bile birleşemeyiz.' diyor Süleyman Soylu. Birleşirsek, biliyor ki ona yer yok birleşmiş bütünleşmiş bir toplumda. O, karşı tarafın küfürbazı. Recep Tayyip Erdoğan'a o metni yazanlar, bu kararı veren şahsı, bu toplumu hep birlikte kucaklamamak suretiyle bu krizden çıkmamayı, bunun üzerinden otoriteyi, popülizmi sürdürmeye çabalıyor. Doğru değil. Oyunun farkındayız." (HABER MERKEZİ)

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

    Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Diyarbakır Tabip Odası: Diyarbakır'da yapılan test sayısı yetersiz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tekalifi Milliye’den koronaya karşı ‘milli’ mücadeleye!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    “Onlar bizi sevmez” Ya da Dunkerk sendromu

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlığın meşin yuvarlak ile imtihanı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir
    İzmir Barosu Başkanı Yücel: İnfaz yasasında eşitlik sağlansın, gökyüzü herkesindir

    İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel, infaz yasasında eşitliğin sağlanması gerektiğini vurguladı, infaz yasasını oylayacak milletvekillerine çağrıda bulundu.

    Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız
    Bakan Berak Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara maaş desteği başlatacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan yurttaşlar için maaş desteği başlatılacağını söyledi.

    İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı
    İBB Bilim Kurulu sekiz maddelik koronavirüs önerisi açıkladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine oluşturulan İBB Bilim Kurulu, önerilerini açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı
    Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı

    Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz nedeniyle meydana geldiği açıklanan patlamada, 2'sin ağır 3 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    "Ayrımcı" infaz indirimi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor
    "Ayrımcı" infaz indirimi teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesine tepkiler sürüyor. Muhalefet, düşüncesini açıkladığı için tutuklu olanların da serbest bırakılmasını istiyor.

    Özgür Özel: Vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu çalışmasını beraber yapalım
    Özgür Özel: Vicdani, eşit ve doğru bir af kanunu çalışmasını beraber yapalım

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP'yi kapsayıcı ve adil bir infaz düzenlemesi için muhalefet ile ortak çalışmaya çağırdı.

    Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
    Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

    İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı
    CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

    CHP Milletvekili Mahir Polat, tarımsal üretimin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bakanlıkça alınan önlemlerin şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak
    CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

    CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı
    İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma
    İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı erzak yardımına İZELMAN işçilerinden destek geldi. Kampanyaya toplam 6 bin 500 üye 120 temsilcisi katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak
    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

    İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri ve talepleri açıklayarak, “Patronların kar hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak" dedi.

    İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır
    İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

    Kovid-19 pandemisi nedeniyle her gün çok sayıda yeni vaka ile karşılaşılırken İzmir Tabip Odası sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.