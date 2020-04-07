Diyarbakır Tabip Odası: Diyarbakır'da yapılan test sayısı yetersiz

Diyarbakır Tabip Odası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair kentteki duruma ilişkin ikinci raporunu açıkladı. Raporda, Diyarbakır'daki test sayılarının yetersiz sayıda olduğu ve teknik sorunlardan ötürü testlerin yapılamadığı belirtildi. Ayrıca raporda, Diyarbakır’da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 200, belirtiler nedeniyle izolasyona alınan veya taburcu edilenlerin sayısının ise 300 olduğu kaydedildi.

Diyarbakır’da şüpheli vakaların görülmeye başlamasıyla birlikte "İl Pandemi Kurulu" kurulduğu ancak burada hiçbir sağlık örgütünün yer almadığı aktarılan raporda, bu durumun salgınla mücadelede ciddi aksaklıklara neden olacağı ifade edildi.

"VAKA SAYISI 200"

Bakanlığın ülke geneli için açıkladığı genel verilere rağmen il sağlık müdürlüklerince illerdeki vaka sayıları açıklanmadığı için Diyarbakır’daki sayıların tam olarak bilinmediği belirtilen raporda, "Sahadan edindiğimiz bilgilere göre Diyarbakır’da yaklaşık 200 hasta Kovid-19 teşhisiyle yatmakta olup, evde izolasyonda olan ve tedavi edilen 300 kişi vardır" ifadeleri kullanıldı.

"HALEN TEST ÇALIŞILMAYA BAŞLANMADI"

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Diyarbakır’da 500 kişiye test yapıldığı hatırlatılan raporda, "Nüfusa oranla ilimizde yapılan test sayısı son derece yetersiz olup, sağlıkçılara yönelik ne kadar test yapıldığı, testi pozitif olan sağlıkçı olup olmadığı paylaşılmamaktadır. Gazi Yaşargil EAH’de PCR ile test imkanı sağlandığı, DÜTF’de ise 06 Nisan itibariyle PCR ile test yapmaya başlanacağı ifade edilmesine rağmen teknik sorunlardan kaynaklı halen test çalışılmaya başlanmamıştır" denildi.

Ayrıca raporda, Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi ve DÜTFH gibi merkezlerden alınan verilere göre özel hastanelerin genel olarak Kovid-19 teşhisi konulan hasta almamaya, test yapmamaya yönelik bir defans gösterdikleri, uygun koşullarda sevk yapılmadığı belirtildi.

Sahadan alınan bilgilere göre koruyucu ekipmanların tedariğinde eksiklerle birlikte olumlu yönde gelişmeler olduğu söylenilen açıklamada, "Bu tedariğin devamlılığı hakkında sağlık çalışanlarına güvence verilmelidir. Bu salgın ile en ön safhada mücadele eden sağlık çalışanları için tüm koruyucu ekipmanlar bir an önce sağlanmalıdır" denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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