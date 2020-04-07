07 Nisan 2020 17:31

Dr. Mehmet Ulusoy Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dr. Mehmet Ulusoy

Dr. Mehmet Ulusoy | Fotoğraf: twitter.com/istabip

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    İstanbul Tabip Odası, İstanbul Özel Meltem Hastanesi mikrobiyoloji uzmanı, İstanbul Tabip Odası üyesi Dr. Mehmet Ulusoy’un Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Dr. Mehmet Ulusoy’un mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yaptığı Bakırköy Devlet Hastanesinden emekli olduğu daha sonra özel hastanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Ulusoy'un eski çalışma arkadaşlarından Dr. Mehmet Uhri, Ulusoy'un mikrobiyoloji uzmanı olarak salgınla mücadelede ön saflarda görev aldığı ve bu süreçte Kovid-19'a yakalandığını belirtti. Ulusoy'un tedavi sürecinde de daha önce baktığı hastaların durumunu takip ettiği, onlarla ilgili aldığı bilgileri meslektaşları ile paylaştığı öğrenildi.

    1 Nisan'da yaşamını yitiren İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs sebebiyle Türkiye'de hayatını kaybeden ilk hekim olmuştu. Türkiye'de yüzlerce hekim ve sağlık çalışanına koronavirüs bulaşmış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan’da yaptığı açıklamada 601 sağlık çalışanının Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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