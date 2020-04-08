08 Nisan 2020 04:51

Katliam ve cinayetlerde yakınlarını kaybedenler affa tepkili: Böyle adalet olmaz!

Katliamlarda, cinayetlerde yakınlarını kaybedenler infaz düzenlemesine tepkili: Affetmiyoruz. Sesimizi duyuran gazeteciler, avukatlar içeride kalacak ama katiller dışarı çıkacak! Böyle adalet olmaz!

Aladağ yurt yangınında çocuklarını kaybeden aileler

Fotoğraf: Volkan Pekal / Evrensel

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    Eylem NAZLIER
    İstanbul

    AKP ve MHP’nin 70 maddelik infaz paketi TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Eğer teklif bu haliyle yasalaşırsa Soma, Ermenek, Aladağ Katliamları, Çorlu, Ankara tren kazaları ve Gezi’de ölüme neden olanların cezası düşecek, çoğu serbest kalacak. Katliamlarda cinayetlerde yakınlarını kaybedenler “Sesimizi duyuran gazeteciler, avukatlar içeride kalacak ama katiller serbest kalacak. Böyle adalet olmaz” diyor.

    AKP ve MHP’nin TBMM Başkanlığına sunduğu 70 maddelik infaz paketi teklifi Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı. Üçte ikiden yarı oranına düşen infaz indiriminden yararlanmayacak suç türleri arasında “Kasten öldürme” eylemi de sayıldı. Teklif maddesinde, kasten öldürmeden ceza alanlar olarak Türk Ceza Yasası’nın 81, 82 ve 83. maddeleri sıralandı. Ancak yasanın “İntihara yönlendirme” başlıklı 84. ve “Taksirle öldürme” başlıklı 85. maddesi ile “Yaralama sebebiyle ölüme neden olma” suçunu düzenleyen 86. maddesi istisna tutulacak suçlar arasında sayılmadı. Eğer teklif bu haliyle yasalaşırsa Soma, Ermenek, Aladağ Katliamları, Çorlu, Ankara tren kazaları ve Gezi’de ölüme neden olanların cezası düşecek, çoğu serbest kalacak. Katliamlarda, cinayetlerde yakınlarını kaybedenler Evrensel'e konuştu, “Böyle adalet olmaz” dedi.

    Mısra Öz

    Mısra Öz | Fotoğraf: Evrensel 

    MISRA ÖZ: BİZ AFFETMİYORUZ!

    Çorlu’daki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz “Onaylamıyorum, Meclisten geçmesini istemiyorum herkes gibi, her canı yanan aile gibi.” diyor.

    Çorlu tren katliamına sebep olanların henüz ceza almadıklarını hatırlatıyor Öz ve şöyle devam ediyor: “Biz affetmiyoruz. Birileri yasa çıkarıyor, işine geleni serbest bırakıyor ama bir yandan da doğruları söyleyen gerçekleri söyleyen insanlara dava açılıyor. Bana da bir sürü dava açıldı, gazetecilere davalar açılıyor. Çorlu’da henüz gerçek sorumlular bile çıkarılmadı. Ama onlar da bu yasadan faydalanacaklar ve alacakları ceza yarıya düşecek. Dışarı çıkardıkları insanları, affettikleri insanları biz affetmiyoruz.”
     

    Fotoğraf: Evrensel

    SULTAN ÖZER: YEĞENİMİN KATİLİNİ AFFETMİYORUM

    Özge Kandemir de 7 Ekim 2016 günü, Kadıköy Moda Sokak’ta kaldırımda olduğu halde, yasak olmasına rağmen hızla daracık sokağa giren hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirmişti. Ölüme yol açan Aydın Yanık, iki yıla yakın süren davanın sonunda, “Taksirle ölüme sebebiyet vermekten” ve bir kişiyi de yaralamaktan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı, ceza “İyi hal” indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürüldü. Gazetemizin uzun yıllar Ankara Temsilciliğini yapan Sultan Özer de yeğeni Özge’nin katilini affetmeyeceklerini söylüyor: “Cezaevine gireli bir yıl bile olmadı. Şimdi korona gerekçesiyle katili affetmek istiyorlar. Sadece düşüncelerini açıkladıkları, haber yazdıkları için onlarca insan bu kapsamda değilken, Özge’nin katilinin de aralarında bulunduğu cana kıyanların affedilmesine karşıyım.”

    Sami Elvan (solda), Gülsüm Elvan (ortada) ve Avukat Can Atalay (sağda)

    Fotoğraf: Evrensel

    AVUKAT CAN ATALAY: GENEL AFFA İHTİYAÇ VAR

    Aladağ’da 12’si çocuk 13 kişinin yurt yangınında hayatını kaybetmesine neden olanlar da bu düzenlemeden faydalanacak. Davanın avukatlarından Can Atalay da “Başta sosyal cinayet failleri olmak üzere yani insanların yoksulluğunu istismar ederek onların ölümüne neden olanlar; Aladağ’dakiler, Soma’dakiler, Ermenek’tekiler gibi kamu görevini yerine getirmeyen, özelleştirme politikalarıyla insanları göz göre göre ölüme gönderenler; kadın cinayetleri ve  çocuklara tecavüz edenlerin yararlanabileceği bir kısmı af düzenlemesi gerçekleştiriyorlar. Türkiye’de genel af ihtiyacı vardır. Genel affın öncesinde kapsamlı bir tartışma yapılması gerekir. Ceza yargılanmasını özellikle topluma şekil verme ve muhalifleri susturma aracı olarak kullandıkları için Türkiye’de genel affa ihtiyaç vardır. Ama kapsamlı bir hazırlıkla, başta politik gerekçelerle cezaevinde olan insanların yararlanabileceği kapsamlı bir genel affa ihtiyaç vardır.” diyor.

    Gürkan Korkmaz

    Gürkan Korkmaz | Fotoğraf: Evrensel

    GÜRKAN KORKMAZ: ADALETE OLAN İNANCI ÖLDÜREN YASA

    Gezi direnişinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın katilleri ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan düzenlemeyle serbest kalmıştı. Ağabey Gürkan Korkmaz, “Şimdi korona salgınında da çıkaracakları yasa ile kendi yandaşları katilleri korumak, aklamak niyetindeler” diyor. “Hukuktan bahsedilecek bir yanı yok, insanların adalete olan inançlarını törpüleyen, adalete olan inancını öldüren bir yasa.” diyor Korkmaz ve şöyle devam ediyor: “Affetmiyoruz. Yasa gerekli ama bu süreçte yasayı onlarca gazeteci tutukluyken, siyasiler tutukluyken bunların yararlanmasını sağlamayıp, uyuşturucu tacirlerinin, cinsel istismar sanıklarının, katillerin yararlanması vicdanları yaralıyor. Zaten adalet beklentimiz yok olmuştu. Ali İsmail’in katilleri zaten serbest. Bununla da tescillemiş olacaklar. Böyle suçların artması için cesaretlendirici bir durum var ortada."

    13 Mayıs 2014'te Soma'daki katliamda 301 madenci hayatını kaybetmişti.
    Fotoğraf: Emin Mengüarslan/AA

    SOMA AİLELERİ: KATİLLERİ DE SERBEST BIRAKANLARI DA AFFETMEYECEĞİZ

    Soma’da 301 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan kişiler de yeni düzenlemeden yararlanacak. Soma’nın acısı hâlâ tazeyken, katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları duruma öfkeli. Soma’da oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden İsmail Çolak, “İnfaz yasası ikinci bir katliama bizi maruz bıraktı.” diyor. “Biz bu infaz yasasını asla kabul etmiyoruz. Bu tamamen siyasi bir karardır. Virüsün arkasına sığınarak, kendilerine yakın insanları infaz yasasına sokmaları doğru değil.” diyen Çolak şunları söylüyor: “Katledilen madencilerin aileleri olarak bu durumu asla kabul etmiyoruz. Bizim gibi katliamlarla mağdur kalmış hiçbir aile de kabul etmiyordur. Umarım bu komisyondakiler aklını başına toplar. Bu katilleri infaz yasası dışında tutarlar diye düşünüyoruz. Bu virüsün arkasına sığınarak kendilerine yakın insanları bu kapsama aldıklarını düşünüyoruz. İçeride kendilerine muhalif olan insanlar kalacak, gazeteciler kalacak, bizim yanımızda olan avukatlar, akademisyenler kalacak ama bu sorumlular serbest kalacak! Biz Soma aileleri olarak bu katilleri affetmeyeceğiz. Bu yasaya imza atanları, onay verenleri de asla affetmeyeceğiz.”

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