"Koronavirüs sürecinde Katar’la uçuşların devam etmesinin gerekçesi nedir?"

Kovid-19 pandemisi yüzünden seyahat taleplerinin düşmesine rağmen küresel olarak faaliyetlerine devam eden birkaç hava yolundan biri olan Qatar Airways, İstanbul uçuşlarına da devam ediyor.

Bilim Kurulunun tavsiyesi ile Cumhurbaşkanı tarafından alındığı belirtilen kararla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 27 Mart tarihinde tüm dış hat uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı. 3 Nisan’da ise Türkiye’de 30 büyükşehire ve Zonguldak’a giriş çıkışlar durduruldu. Ancak bu karara rağmen Katar’dan İstanbul Havalimanına uçuşlar fiilen devam ediyor.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na verdiği soru önergesiyle Katar’a yapılan uçuşları sordu.

Bulut, Türkiye’ye gelmek isteyen çeşitli ülkelerden insanlar koronavirüs salgını nedeniyle 1325 vaka ve 3 ölümün yaşandığı Katar üzerinden giriş yapmaktadır” dedi ve şu soruları yöneltti.

Salgının görüldüğü Katar’la uçuşların devam etmesinin gerekçesi nedir?

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün “Dış hat uçuşlarını durdurduk” açıklaması neden Katar’ı kapsamamaktadır?

Katar’la uçuşların devam etmesi yönünde yazılı ya da sözlü bir talimat var mıdır? Bu talimat kimden gelmiştir?

İstanbul’a yurt içinden girmek yasakken, yurt dışından girmenin serbest olmasının bir açıklaması var mıdır? (HABER MERKEZİ)