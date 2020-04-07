Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi: 3 yaralı

Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Patlama ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairede şiddetli bir patlama meydana geliyor. Daireden alev ve dumanlar yükseliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili ise şu açıklama yapıldı: "Bugün saat 16.15'de İtfaiyeden alınan bilgilere göre, Esenyurt ilçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Görsel: DHA

(İstanbul/DHA)

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