İMO: Şantiyelerde virüsten korunma genelgesine uyulmuyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Van Şubesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı kentte yapımı süren inşaatların şantiyelerini gezerek inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunu yazılı bir açıklamayla kamuoyu ile paylaşan İMO, bakanlık tarafından yayınlanan koronavirüten korunma genelgesine uyulmadığını belirtti.

"SORUMLULUK BAŞTA İŞVERENLERİNDİR"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınlamış olduğu Şantiyelerde Koronavirüsten Korunma Tedbirleri Genelgesi’ne uyulmadığının kaydedildiği açıklamada, inceleme ve tespitler şöyle paylaşıldı: “Maalesef gördüğümüz tabloda, Bakanlık tarafından yayınlanan koronavirüsten korunma genelgesine uyulmadığı, ortak kullanılan alanlardaki hijyen şartlarının yetersiz olduğu, virüsten korunmak için gerekli uyarı levhalarının asılmadığı, sadece birkaç çalışanın maske takmasıyla veya bir kereye mahsus yapılan dezenfekte işleminin yeterli olmayacağı, bu önlemlerin alınmasında başta işverenlerin sorumlu olduğunu ve işverenlerin gerekli önlemleri ivedilikle almaları gerektiği ve önlem almayan şantiyelerin çalıştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bununla beraber yaşanan sağlık sürecine, İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi olarak #EVDEKALVAN sloganıyla katkı sunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” (Van/MA)

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