Açlık sınırı asgari ücreti 3 ayda solladı

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Mart 2020 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı.

Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 78.04 TL, aylık 2 bin 341 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Ayrıca yoksulluk sınırı ise 8 bin 98 TL olarak hesaplandı.

2 bin 324 TL olan asgari ücret, açlık sınırı karşısında 3 ay dayanabildi. İstanbul’da 2 bin 512 TL olarak hesaplanan açlık sınırı asgari ücreti tekrar geçti. 17 yılda açlık sınırındaki artış yaklaşık 5.1 kat olurken resmi enflasyondaki artış 4.6 kat olarak gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

