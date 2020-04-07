TTB Merkez Konsey Başkanı Adıyaman: 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak?

Burcu YILDIRIM

Ankara

TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye 45 gün sonra açılması planlanan iki salgın hastanesini Evrensel'e değerlendirdi. Salgınlarda önlemlerin önceden alınması grektiğini hatırlatan ve Şubat ayının neden boş geçirildiğini soran Adıyaman, “İstanbul’un 4 bin 600 yoğun bakım yatak kapasitesi var ve şu anda yüzde 80’i dolu. Kalan boş yataklar da bir hafta içinde dolacak. Hastane açılmasın demiyoruz ama bu durumda 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak” dedi.

"HASTANE YAPIMI İÇİN ÇOK GEÇ KALINDI"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman | Fotoğraf: Evrensel

Koronavirüs salgınının Çin’de görülmeye ve dünyaya hızla yayılmaya başladığı andan itibaren Türkiye’de de önlemlerin alınmaya başlanmış olması gerektiğini ifade eden TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman, “Çabuk yayılacağı ve bu denli etkileyeceği çok önceden belliydi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’a 45 gün sonra iki tane salgın hastanesi açılması kararını duyurması üzerine ise “Çok geç kalındı" yorumunu yapan Adıyaman, “Çin, sahra hastaneleri ile bu işi günler içinde yaptı ama bizde şimdi başlandığı takdirde 45 gün sonra bitecek hastaneler için çok geç kalındı” diye konuştu.

"İSTANBUL’DA KALAN BOŞ YATAKLAR DA BİR HAFTA İÇİNDE DOLACAK"

Salgının geleceği belli iken önceden önlem alınması gereken Şubat ayının boş geçirildiğine dikkat çeken Adıyaman, “45 gün sonra zaten salgın tepe noktasına gelecek ve yatay çizmeye başlayacak. İstanbul’un 4 bin 600 yoğun bakım yatak kapasitesi var ve şuanda yüzde 80’i dolu. Kalan boş yataklar da bir hafta içinde dolacak. Hastane açılmasın demiyoruz ama bu durumda 45 gün sonra açılan hastane ne işe yarayacak” diye sordu.

"PANDEMİLERDE SİYASET KAYGISI GÜDÜLMEZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bundan on gün önce Bakanlığa çağrı yaparak büyük meydanlara kurulacak sahra hastaneleri için hazırlıkların tam olduğunu ve hizmete hazır hale getirdikleri açıklamasını hatırlatan Adıyaman, “Keşke on gün önce bunlar onaylansaydı ve hastaneler işlev hale getirilseydi. Bakın bir pandemi yaşıyoruz ve pandemilerde siyaset kaygısı güdülmez. Salgınla baş etmek siyaset üstü bir çaba gerektirir”dedi.

"İSTANBUL GENELGESİ İHTİYAÇ VE YOĞUNLUĞA GÖRE ALINMIŞ BİR KARAR"

Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul özelinde çıkardığı hekimleri içeren “İstanbul’a yapılacak atama taleplerinin mevzuatta aranılan hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan ivedilikle yerine getirilmesi”genelgeye ilişkin de bilgi veren Adıyaman, “Bu kararın da yine daha önce alınması ve hayata geçirilmesi gerekiyordu. İhtiyaç ve yoğunluğa göre alınmış doğru ama yine geç bir karar. Hatta diğer sağlık çalışanları için de mevzuat esnetilmeli” diye belirtti.