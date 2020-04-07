Roketsan'da patlama meydana geldi, 3 işçi yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Roketsan fabrikasında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kuruluşu olan Roketsan fabrikasına itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Fabrikada, şarapnel parçalarının isabet etmesiyle yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Bir Roketsan çalışanının aktardığına göre patlama mikser atölyesinde meydana geldi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Elmadağ ilçemizde bulunan Roketsanda yakıt depolarında saat 14.47 sularında patlama meydana gelmiştir. Can kaybının olmadığı patlamada 3 çalışan hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de patlama ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Demir, "Roketsan'da yaşanan patlamayla ilgili yaptığımız ilk tespitlere göre herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Roketsan çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

(Ankara/EVRENSEL)