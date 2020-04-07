İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN’da örgütlü durumda bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 1 ve 3 No’lu şubelerinden, toplam 6 bin 500 üye ve 120 temsilci, büyükşehir belediyesinin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında erzak yardımına katıldı.

“EMEK MÜCADELESİNİ ÖRGÜTLER KENTLİYE HİZMET ÜRETİRİZ”

Genel-İş Sendikası 1 ve 3 No’lu şubeleri konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, DİSK’in geçmişten bugüne gelen öğretileri ve ilkeleri olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verdi: “Bizler hem alanlarda emek mücadelesini örgütler ve mücadele hattını kurarız hem de kente kentliye yaşamın her alanında hizmet üretiriz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı ‘Biz varız’ kampanyasına emekçiler olarak ‘Biz de buradayız’ diyoruz. Biz İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler olarak elden ele değil ama gönülden gönüle siz evde kalın, biz çalışıyoruz. Biz size de yeteriz diyoruz.”

Ayrıca 7 farklı kalem olmak üzere gıda yardımlarının başlatıldığı bilgisi verilen açıklamada, “Topladığımız kuru erzakları belirleyeceğimiz bir günde erzak toplama noktasına birçok üyemiz ile götürerek, bu kente bizden önce emek veren büyüklerimize teslim etmek için orada olacağız. Büyüklerimize gönül borcumuz var dedik. Ne borcumuz biter ne de gücümüz. Biz DİSK üyeleri emeğin mücadelesinin yanında olan sosyal mücadelenin de tam ortasındayız. Kol kolayız ya hep beraber ya hep beraberiz sloganıyla tüm emekçiler ile birlikte başaracağız” denildi. (İzmir/MA)