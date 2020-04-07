Ücretli öğretmenlere ücret almayacağına dair taahhütname imzalatılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilen okullarda çalışan ücretli öğretmenlere, taahhütname imzalatıldı. Uygulamaya tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, ücretli öğretmenlerin borçlandırıldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından ücretli öğretmenlerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için, ücretlerinin ödeneceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 3 Nisan’da yayımladığı “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kararnameyle, ücretli öğretmenlere verilecek ücret “Tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir” şeklinde düzenlendi.

Yapılan düzenlemeye rağmen öğretmenler okullara çağrılarak, taahhütname imzalatıldı. Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan bir okulda, çağrılan ücretli öğretmenlere, “…Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerimde bulunan ek ders görevine bağlı ek ders ücretinin 23.03.2020 itibariyle ödenmesini, tatil edilen günlere İlişkin tarafıma verilecek telafi eğitimi ve uzaktan eğitim görevini herhangi bir ücret almaksızın yerine getireceğimi aksi halde tarafıma yapılacak ek ders ücreti tutarını yasal faiziyle ödeyeceğimi taahhüt ederim” ifadelerinin yer aldığı belge imzalatılıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER BORÇLANDIRILIYOR

Taahhütname imzalatılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitim emekçilerine yönelik dayatmaları kabul etmediklerini söyledi.

Ücretli ve usta öğretici eğitim emekçilerinin asgari ücretin altında bir maaşla çalıştırıldığına dikkat çeken Aydoğan, şunları söyledi: “Var olan mevzuata göre telafi eğitimin yapılması zorunlu, bu okullar açıldığında yapılacak. Eğer arkadaşlarımıza o süreçte görev verilirse, girdikleri eğitimlerden ücret alamayacaklar. Görevlendirmezlerse, bu dönem ödenen ücreti geri ödeyecekler. Kabul edilemez bir durum. Ücretli öğretmenler borçlandırılıyor. Bu kadar mağduriyet yaratan bir süreci kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz.” (Ankara/MA)

Maaşları ödenmeyen ücretli öğretmenler: Koronavirüsten olmazsa yoksulluktan öleceğiz