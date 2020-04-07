07 Nisan 2020 13:30

Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık mahallesinde bulunan 30 hektarlık orman alanında odun elde etmek için kesime başlandı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ve yurttaşlar kesime engel oldular.

Muğla Çevre Platformu Çıtlık mahallesinde bulunan orman alanında kesime engel olurken

Fotoğraf: Muğla Çevre Platformu

Özer AKDEMİR
Muğla

Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık mahallesinde bulunan 30 hektarlık orman alanında odun elde etmek için kesime başlandı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ve yurttaşlar kesime engel oldular. MUÇEP Eş Sözcüsü Serdar Denktaş, tüm ülkenin ve dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle adeta can derdine düştüğü bir süreçte ormanların kesimine başlanılmasını "Anlaşılan o ki yetkililer salgını bahane, rantı şahane buluyorlar" diye yorumladı.

GÖVDELERİNİ AĞAÇLARA SİPER ETTİLER

Ula’ya bağlı Çıtlık Mahallesinde 30 hektarlık yetişmiş orman Karabörtlen Orman İşletme Şefliği tarafından odun elde etmek için endüstriyel plantasyon alanı olarak belirlendi ve kesim ihalesi yapıldı. Yöre halkı "ekolojik katliam" olarak nitelediği bu kesimlere karşı Orman İşletme şefliği, Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Valiliğine dilekçeler vererek bu kesim ihalesinin iptalini istediler. Resmi kurumlardan bu dilekçelere bir yanıt verilmezken bugün (4 Nisan Cumartesi) ormanlık alanda ağaç kesimlerine başlandı. Muğla Çevre Platformu üyeleri ile birlikte Çıtlık, Ermala, Portakallı gibi yerlerden gelen vatandaşlar ağaç kesimi yapılan alana giderek adeta gövdelerini ağaçlara siper ederek kesim yapan kişilere engel oldular.

JANDARMA KESİMLERİ ŞİMDİLİK DURDURDU

Dört farklı yerde başlayan kesimlere müdahale eden vatandaşlar ile zaman zaman kesim yapan kişiler arasında tartışmalar yaşandı. Yurttaşlar bu kişilerin can güvenliklerini tehlikeye atar şekilde elektrikli testereleri çalıştırmaya devam etmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundular. Jandarmanın gelmesinin ardından kesimler bugün için sonlandırıldı. MUÇEP Sözcüsü Serdar Denktaş, yapılan işin hukuksuz olduğunu belirterek, "Müdahalemiz sonrası kesimler şimdilik durduruldu. Ancak 30-40 kadar ağacın kesilmesine engel olamadık. Gördüğümüz o ki resmi yetkililerde tüm ülkenin virüs salgını ile boğuştuğu bir süreçte böylesi bir işe kalkışılmasını doğru bulmuyorlar. Biz, bu işini neden yanlış olduğunu pazartesi günü vali beye, topladığımız imzalarla birlikte aktaracağız. Yanlıştan dönüleceğini düşünüyoruz" dedi.

BİZLERİ DIŞARI ÇIKMAYA ZORLAMAYIN

MUÇEP dün kesim yapılmak istenen ormanlık alanda bir basın açıklaması gerçekleştirerek orman katliamının durdurulması çağrısında bulunmuştu. MUÇEP Eş Sözcüsü Serdar Denktaş tarafından okunan basın açıklamasında Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı günlerde ormandaki ağaçların kesilmesi için bir de ihale gerçekleştirildiğini, bölge halkının ne düşündüğü, ne hissettiğinin onları ilgilendirmediğini belirterek, "Bir yandan salgını kontrol altına almak için yurttaşlar evlerde kalmaya zorlanırken, diğer yandan  meydanı boş bulan resmi kurumlar bu koşulları adeta talan projelerini hayata geçirmek için fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Anlıyoruz ki, yetkililer salgını bahane, fırsatı şahane bulmuşlar!" dedi. Yaşanan virüs salgınının  dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasının, biyolojik çeşitlilik kaybının ve küresel iklim krizinin sonucu olduğunun bilim insanları tarafından ifade edildiğini belirten Denktaş, "Bu anlamda biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim krizi ile mücadelede ormanların korunması yaşamsal önemdedir. Eğer doğayla kurduğumuz ilişkiyi radikal bir şekilde değiştirmezsek çok daha büyük ekolojik felaketlerin kapıda olduğu bildiriliyor. Gün, orman ekosistemimizi odun üretimini arttırmak için tahrip etme günü değildir. Salgın felaketinin kontrol altına alınabilmesi için evlerde kalmaya zorlandığımız bugünlerde bizleri dışarı çıkmaya zorlamayınız. Ormanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız ve kestirmeyeceğiz ! Çıtlık Ormanlarından elinizi çekin!" demişti.

Muğla'da orman katliamına karşı ağaçlara gövdelerini siper ettiler

Muğla'da orman katliamına karşı ağaçlara gövdelerini siper ettiler

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Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık mahallesinde bulunan 30 hektarlık orman alanında odun elde etmek için kesime başlandı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ve yurttaşlar kesime engel oldular.

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