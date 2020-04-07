07 Nisan 2020 13:01

MED TUHAD-FED ve ÖHD: İsyandan sonra Diyarbakır'a sevk edilen tutuklular darbedildi

MED TUHAD-FED ve ÖHD, Batman Cezaevindeki isyandan sonra Diyarbakır'a sevk edilen tutukluların darbedildiğini raporladı.

Fotoğraf: ChangTing/Flickr 

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    Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu (MED TUHAD-FED) ve Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) avukatları, Batman M Tipi Kapalı Cezaevindeki isyan sonrası Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilen tutukluların darbedildiğini raporladı.

    Sevk edilen mahpuslarla görüşen avukatların hazırladığı raporda, isyanın ardında 400 civarında tutuklu ve hükümlünün Batman’dan Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.

    Mezopotamya Ajansının aktardığına göre, görüşülen tutuklu ve hükümlülerin anlatımları rapora şöyle yansıtıldı:

    “Yaşanan isyanın basına yansıdığı şekilde anlaşarak sona erdirildiği bildirilmiştir. İsyan sonrası sevk sürecinde ring içerisindeki personellerin eldiven taktığı ancak maske takmadıkları bildirilmiştir. Sevk sürecinde hakarete maruz kaldıkları bildirilmiştir. Ancak hem anlaşma sonrası hem sevk sürecinde hem de Diyarbakır’da cezaevine girmeden evvel tutuklu ve hükümlülerin dayak ve şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. Özellikle Diyarbakır’da çok kalabalık bir grup tarafından darbedildiklerini bildirmişlerdir. Tarafımızca yapılan görüşmede, tutuklunun yüzünde ve göz altlarında dayak izleri ve morluklar gözlemlenmiştir. Yine tutuklu çeşitli bölgelerinde darp izleri olduğunu belirtmiştir. Temizlik malzemelerine ulaşamadıkları belirtilmiştir. Yaşanan salgın açısından koğuşlarda yeterli tedbirlerin alınmadığı belirtilmiştir. Günde 2 öğün yemek verildiği belirtilmiştir. Aileleri ile görüşemediklerini ve ilk görüşmenin 10 gün sonra gerçekleşeceğini belirtmişlerdir.”

    ÖNERİLER

    Mahpuslara Müdahaleye Dair Bileşmiş Milletler Asgari Standartlar Kuralları (Nelson Mandela Kuralları), Tıbbi Etik İlkeler, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkında 2 Nolu Tavsiye Kararı ile Anayasa hükümlerinin hatırlatıldığı raporda, şu öneriler yer aldı:

    • Bilim Kurulu ve Adalet Bakanlığının açıkladığı ölçüler doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumunda salgına ilişkin tedbirler artırılmalıdır. Bu çerçevede Ceza İnfaz Kurumunun temizliği, dezenfekte edilmesi, infaz koruma memurlarının sosyal temas kurallarına uyması öncelikli önerilerdir.
    • Yine yaşanan sevk sürecinde darbedilen tutuklu hükümlülerin bir an evvel sağlık kontrolü yapılmalı ve bilimsel raporlar düzenlenmelidir.
    • Tutuklu/hükümlülerin özgürlüğünden alıkonulduğu süre boyunca hijyen koşullarına dikkat edilmeli, kişisel koruyucu malzemeler ile temizlik malzemelerinin kantinden ücreti karşılığında değil, ücretsiz erişimi sağlanmalıdır.
    • Açık görüşlerin iptal edilmesi, ailelerin sevk sürecinden dolayı endişelerinin giderilmesi açısından bir an evvel telefon görüş haklarının verilmesi gerekmektedir.
    • Ceza İnfaz Kurumunun milletvekilleri ve baro temsilcilerinden oluşan bir heyetle Koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde ziyaret edilmesi, yaşanan sürecin doğrudan gözlenmesi gerekmektedir.

    (HABER MERKEZİ)

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